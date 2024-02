Trenčín získal obrancu Nátneho, pre Bokroša sa sezóna skončila

Trenčín 16. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Dávid Nátny bude v závere sezóny 2023/2024 obliekať dres Dukly Trenčín. V klube už v prebiehajúcom ročníku nepočítajú so službami obrancu Tomáša Bokroša, ktorému zranenie predčasne ukončilo sezónu. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Nátny si už trenčiansky dres obliekal v ročníku 2021/2022, keď za Duklu odohral 7 zápasov. V prebiehajúcej sezóne hral za Liptovský Mikuláš a v jeho drese nastupoval aj v juniorskej súťaži. Zároveň naskočil aj do piatich zápasov v Slovenskej hokejovej lige v drese AquaCity Pikes. Slovensko reprezentoval na MS hráčov do 20 rokov.



Bokroš sa do materského klubu vrátil v lete 2023. Za Duklu následne odohral 25 stretnutí, v ktorých si do štatistík pripísal 3 asistencie, 14 trestných minút a 4 mínusové body. V jej zostave chýba od 14. januára, keď sa zranil v zápase proti Spišskej Novej Vsi.