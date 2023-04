Trenčín získal siedmy titul, vo finále zdolal Tsunami 3:0 na zápasy

finále - tretí zápas /na tri víťazstvá/:



Tsunami Záhorská Bystrica - 1. FBC Florbal Trenčín 5:6 (1:4, 2:0, 2:2)

Góly: 16. Kovaľ (Banga), 35. Banga (Sivák), 37. Banga (Kovaľ), 54. Banga, 59. Kovaľ (Banga) - 15. Kvasnica, 17. Ondrášik N. (Kubovič), 18. Poruban, 20. Galajda (Poruban), 41. Kubovič (Mandinec), 58. Kubovič (Kvasnica)

/konečný stav série 0:3/

Záhorská Bystrica 9. apríla (TASR) - Florbalisti 1. FBC Florbal Trenčín si vybojovali siedmy titul. V treťom zápase finálovej série Fortuna extraligy vyhrali na pôde Tsunami Záhorská Bystrica tesne 6:5 a v sérii triumfovali 3:0.Tím spod hradu Matúša Čáka zakončil spanilú jazdu sezónou v treťom finále. Posledný duel mal z celej série najdramatickejší priebeh a domáci bojovali do poslednej minúty. Na predĺženie sezóny to už ale nestačilo. Počas play off Trenčania ani raz neprehrali a všetky série ovládli v pomere 3:0 na zápasy. Dominanciu potvrdzovali v priebehu celej sezóny, keď prehrali dovedna len trikrát. V ich drese pôsobí aj najproduktívnejší hráč súťaže Tomáš Kvasnica.