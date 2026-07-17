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Trenčín získal španielskeho stredopoliara Gonzáleza
González je odchovanec Almunécaru, mládežnícke roky strávil v akadémiách Atletica Madrid a Villarrealu.
Autor TASR
Trenčín 17. júla (TASR) - Futbalový klub AS Trenčín posilnil španielsky stredopoliar Pablo González Juárez. Tridsaťtriročný hráč podpísal s účastníkom Niké ligy ročný kontrakt a stal sa historicky prvým Španielom v drese klubu spod Čákovho hradu.
González je odchovanec Almunécaru, mládežnícke roky strávil v akadémiách Atletica Madrid a Villarrealu. V drese „žltej ponorky“ debutoval aj v najvyššej španielskej súťaži. Neskôr pôsobil v kluboch Toledo, Granada, Huesca a Salamanca, následne hrával v Česku za Duklu Praha, Sigmu Olomouc a Zlín. Krátko si zahral aj za izraelský Hapoel Tel Aviv, naposledy obliekal dres cyperského Ethnikosu Achna, za ktorý v 53 ligových zápasoch strelil deväť gólov.
„Som veľmi šťastný, že som mohol podpísať zmluvu s AS Trenčín. Našiel som tu výborné podmienky a ľudia v klube sú veľmi priateľskí. Mesto na mňa urobilo veľký dojem. Proti Trenčínu som asi pred štyrmi rokmi nastúpil v príprave ešte ako hráč Sigmy Olomouc. Už vtedy ma zaujal jeho futbalový štýl. Verím, že svojimi výkonmi pomôžem spoluhráčom aj celému tímu napredovať a spoločne dosiahneme čo najlepšie výsledky,“ uviedol González pre klubový web.
González je odchovanec Almunécaru, mládežnícke roky strávil v akadémiách Atletica Madrid a Villarrealu. V drese „žltej ponorky“ debutoval aj v najvyššej španielskej súťaži. Neskôr pôsobil v kluboch Toledo, Granada, Huesca a Salamanca, následne hrával v Česku za Duklu Praha, Sigmu Olomouc a Zlín. Krátko si zahral aj za izraelský Hapoel Tel Aviv, naposledy obliekal dres cyperského Ethnikosu Achna, za ktorý v 53 ligových zápasoch strelil deväť gólov.
„Som veľmi šťastný, že som mohol podpísať zmluvu s AS Trenčín. Našiel som tu výborné podmienky a ľudia v klube sú veľmi priateľskí. Mesto na mňa urobilo veľký dojem. Proti Trenčínu som asi pred štyrmi rokmi nastúpil v príprave ešte ako hráč Sigmy Olomouc. Už vtedy ma zaujal jeho futbalový štýl. Verím, že svojimi výkonmi pomôžem spoluhráčom aj celému tímu napredovať a spoločne dosiahneme čo najlepšie výsledky,“ uviedol González pre klubový web.