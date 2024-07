Trenčín získal zo Žiliny útočníka Jakúbeka

Trenčín 24. júla (TASR) - Hokejový útočník Martin Jakúbek sa stal novou posilou Dukly Trenčín, do ktorej prichádza z tímu extraligového konkurenta Vlci Žilina. Jakúbek odohral v minulej sezóne za Žilinu šesť zápasov, v ktorých nazbieral 7 bodov (5+2), čím sa stal jednou z ofenzívnych opôr tímu v boji o postup.



"Impozantné boli jeho predošlé dve sezóny v SHL, kde sa strelecky presadzoval, keďže v 144 zápasoch nazbieral až 162 bodov, čo znamená viac ako bod na zápas. Martin už v minulosti naše farby obliekal, odvtedy sa viditeľne výkonnostne posunul vpred. Jeho silnou motiváciou je presadiť sa v najvyššej súťaži, o to viac, ak to bude na domácom zimnom štadióne, ktorý nesie meno jeho strýka - nášho legendárneho Pavla Demitru," informoval klubový web Dukly Trenčín.