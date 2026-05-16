Trenčín zvíťazil v zápase s Košicami 3:0
Autor TASR
Trenčín 16. mája (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy na domácom trávniku nad Košicami 3:0. V dueli už išlo iba o prestíž, keďže o tabuľkovom postavení bolo rozhodnuté. Trenčín so 42 bodmi zostal ôsmy s bodovou stratou na siedme Košice, tím z metropoly východu si vzhľadom na výsledky z ostatných trávnikov baráž nezahrá.
Domáci sa ujali vedenia v 31. minúte, keď sa po Holúbkovom centri hlavou presadil David. O šesť minút na to už bol rozdiel skóre dvojgólový, keď si na loptu z rohového kopu najvyššie vyskočil Skovajsa a hlavičkou k bližšej žrdi prekonal Kalanina. V 50. minúte mohli vývoj zápasu zdramatizovať Sovič a následne Čerepkai, no osamotení pred brankárom Katičom zlyhali. Bodku za stretnutím dal v 74. minúte Soares, ktorý upravil na konečných 3:0.
záverečné 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
skupina o udržanie sa:
AS Trenčín - FC Košice 3:0 (2:0)
Góly: 31. David, 37. Skovajsa, 74. Soares. Rozhodovali: Libiak – Kuba, Vass, ŽK: Poom (Trenčín), 961 divákov.
AS Trenčín: Sláviček – Pavek, Skovajsa, Diouf, Holúbek (65. Holúbek) – Poom, Hájovský (78. Baždarič), Mikulaj - Soares (82. Adyrbekov), David (78. Doesburg), Kam (82. Ferdinan)
FC Košice: Kalanin - Magda, Kóša, Ďurko - Kakay (60. Kovács), Lichý (76. Vrábel), Dimun (60. Metu), Lukačevič - Sovič (76. Polča) - Čerepkai, Rehuš (82. Marko)
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Ricardo Moniz, tréner AS Trenčín: „Po minulom týždni už v zápase prakticky o nič nešlo, no hostia aj napriek tomu nastúpili v najsilnejšom možnom zložení. V úvode sme boli veľmi nervózni a nevyvíjali sme tlak na loptu, z čoho pramenili šance súpera. Postupne sme sa však dostali do tempa a výsledkom našej aktivity boli tri strelené góly. Zdolať kvalitný tím, akým Košice sú, nie je jednoduché a preto si toto víťazstvo vážime. Verím, že v budúcej sezóne uvidíme ešte silnejší Trenčín.“
Peter Černák, tréner FC Košice: „Pre nás krutý zápas. Mali sme dostatok príležitostí a situácií na to, aby sme zápas vyhrali. Boli sme nebezpečnejší. Zhoreli sme však na efektivite a dnes by sme asi nedali gól ani do rána. Vo vlastnom boxe sme neboli dôrazní a nepokrývali sme dobre priestory a súperových hráčov. Nezostáva nám nič iné, ako domácim pogratulovať k víťazstvu.“
