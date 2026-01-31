< sekcia Šport
Trenčínu pred koncom základnej časti unikajú dôležité body
Nevýrazná koncovka trápi Trenčanov po celú sezónu a po 43. kole sú iba oni a Prešov jediné dva tímy, ktoré ešte nestrelili trojciferný počet gólov.
Autor TASR
Trenčín 31. januára (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín mali sľubný štart do Tipsport ligy, no v závere základnej časti získavajú body iba veľmi pomaly. Postupne sa prepadli tabuľkou a jedenásť kôl pred koncom sú „namočení“ do boja o vyhnutie sa baráži. „Máme pred sebou 33 bodov, ktoré sú v hre. Je to dosť veľa, no je načase, aby sme ich začali zbierať. Do každého z ďalších zápasov musíme ísť v play off móde,“ poznamenal útočník Samuel Krajč po piatkovej prehre v Košiciach 1:2.
Trenčania zvíťazili iba v troch zápasoch z uplynulých osemnástich a z boja o prvú šestku sa stal súboj o predkolo play off. Najmä však o vyhnutie sa baráži. Pozíciu v tabuľke si nevylepšili ani v Košiciach. Od 2. minúty prehrávali 0:1, za stavu 0:2 skóroval v oslabení Krajč, no viac gólov im najlepšia defenzíva v súťaži nedovolila. Aj tretíkrát v sezóne sa duel medzi Košicami a Trenčínom skončil výsledkom 2:1, druhýkrát v prospech „oceliarov.“ Málo platné im boli návraty Jurajov Šišku a Bezúcha, trénerom naďalej chýbali skúsení obrancovia Adam Drgoň, Juraj Mikuš i útočník Filip Ahl. Podľa obrancu Tomáša Starostu Trenčania doplatili na nízku efektivitu v ofenzíve a aj na vylúčenia. „Bol to vyrovnaný zápas. Oni (Košičania) využili zo svojich šancí dve, my iba jednu. Zápas sme nezvládli kvôli našim hlúpostiam. Nič sa s tým už nedá robiť, musíme sa pozerať dopredu a zlepšiť sa. Máme ešte 11 zápasov a vieme, že každý z nich je dôležitý. Ostáva nám iba bojovať,“ konštatoval Starosta.
Nevýrazná koncovka trápi Trenčanov po celú sezónu a po 43. kole sú iba oni a Prešov jediné dva tímy, ktoré ešte nestrelili trojciferný počet gólov. Dukle k nemu chýba jeden presný zásah, Prešovu pätnásť. V piatok sa na košickom ľade gólovo presadil iba Krajč, ktorý sa počas oslabenia v druhej tretine dostal do protiútoku dvoch proti jednému. Denis Hudec z pravého krídla vystrelil a domáci brankár Dominik Riešický vyrazil puk priamo pred Krajča, ktorý pohotovo skóroval. „Pozrel som sa na Denisa, on na mňa a tušil som, čo spraví. Bol som pripravený na dorážku a potešilo ma, že mi to padlo presne na hokeju. Bolo to v oslabení a nakoplo nás to. Potom však prišli aj naše presilovky, ktoré však neboli dobré. Tie musíme zlepšiť,“ povedal Krajč.
Aj on verí, že Dukla sa z ťažkej situácie dostane, aktuálne má šesťbodovú stratu na desiaty Liptovský Mikuláš. „Už stále musíme hrať ako play off a zbierať body. Všetkým nám na tom záleží. Povzbudzujeme sa, no stále nás ničia vylúčenia. Je ich veľa a z trestnej lavice sa ťažko otáčajú zápasy.“
Čarovný prútik nemá ani tréner Otakar Vejvoda, ktorý v novembri nahradil Fína Tommiho Hämäläinena. Dukla v tom čase figurovala na ôsmom mieste, v súčasnosti je jedenásta. „Vždy som bojoval. Do každého zápasu ideme s tým, aby sme zvíťazili. Aj v Košiciach sme boli vyrovnaný súper pre domácich. Boli sme blízko k zisku bodov. Nemám v hlave negatívne myšlienky,“ povedal Vejvoda.
