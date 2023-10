Trenčínu vyšli presilovky, Döme: Som rád, že nám stále idú

Bratislava 1. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana stále čakajú na prvé domáce víťazstvo v extraligovej sezóne 2023/2024. Po prehrách s Michalovcami 2:8 a Zvolenom 2:5 privítali vo svojom treťom zápase na štadióne Ondreja Nepelu Trenčín, ale ani tentoraz nebodovali naplno.



Zápas sa pritom pre Slovan vyvíjal dobre. Na konci 1. tretiny hi poslal do vedenia Brown a tento stav vydržal až do 52. minúty. Potom Trenčín gólmi Imma a Baláža otočil skóre. Brown ešte 45 sekúnd pred koncom vyrovnal, ale v nájazdoch ukázali viac kumštu hráči Dukly. "Zápas bol fajn. Hrali sme dobre v prvek tretine, Slovan bol lepší v druhej, tam sme ustáli jeho tlak. Majú nový impulz, je to normálne. Ale v tretej sme boli trpelzliví. Stále nám idú presilovky, ooäť sme v nich dali dva góly. Bol to inak vyrovnaný duel, v nájazdoch sme mali viac šťastia," povedal tréner Trenčína Róbert Döme.



Český kormidelník Slovana Vladimír Růžička viedol mužstvo po prvý raz v piatok, tešil sa z triumfu 4:1. Domáca premiéra mu však nevyšla: "Prvá tretina nebola z našej strany dobrá. V druhej to bolo lepšie, ale bohužiaľ sme nedali gól. Tretia bola taká, že sme to chceli uhrať, ale urobili sme chyby a súper potrestal naše vylúčenia. Podarilo sa nám vyrovnať v power play, v nájazdoch to je už kto z koho," uviedol Růžička.



Po príchode skúseného kouča sa v Slovane hovorilo aj o príchodoch nových hráčov, prvý zápas v jeho drese odohral obranca Lalonde: "Ukázal sa v dobrom svetle. Ale informácie o ďalších príchodoch zatiaľ nemám," dodal Růžička.