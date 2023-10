Tréner 21-tky Kentoš nominoval na októbrový zraz dvoch nováčikov

nominácia:



brankári: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Michal Kukučka (AS Trenčín), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha)



obrancovia: Martin Gomola (MŠK Žilina), Nicolas Šikula (FK Pohronie), Samuel Bagín (AS Trenčín), Patrik Leitner (MŠK Žilina), Sebastian Kóša (FC Spartak Trnava), Adam Obert (Cagliari Calcio), Dominik Javorček (MŠK Žilina), Alexander Selecký (MFK Ružomberok)



stredopoliari: Sebastián Nebyla (NK Istra 1961), Mario Sauer (MŠK Žilina), Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava), Matej Riznič (FC Petržalka), Dominik Veselovský (FK DAC 1904 Dunajská Streda), Artur Gajdoš (AS Trenčín)



útočníci: Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze), Adam Tučný (MFK Ružomberok), Adam Horvát (FK Pohronie), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Timotej Jambor (MŠK Žilina), Roman Čerepkai (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble)







náhradníci:



brankári: Adam Hrdina (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Frühwald (MFK Ružomberok), Samuel Belaník (MŠK Žilina)



obrancovia: Damián Kachút (FC ŠTK 1914 Šamorín), Tobiáš Diviš (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Šimon Mičuda (MFK Dukla Banská Bystrica), Jakub Jakubko (FC Košice), Dávid Ovšonka (FK Pohronie), Šimon Gábriš (1. SK Prostějov), Marek Ujlaky (FC Spartak Trnava), Tomáš Jaššo (MŠK Žilina), Lukáš Jendrek (1. FC Tatran Prešov), Samuel Kopásek (MŠK Žilina)



stredopoliari: Dominik Šnajder (MŠK Žilina), Juraj Teplan (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Patrick Karhan (FC Spartak Trnava), Jakub Rakyta (1. FC Tatran Prešov), Dominik Hollý (AS Trenčín), Máté Szolgai (FK DAC 1904 Dunajská Streda), Samuel Urgela (FK Pohronie)



útočníci: Adam Gaži (MFK Skalica), Adam Hanes (MFK Dukla Banská Bystrica), Adrián Macejko (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Lucas Demitra (AS Trenčín), Martin Mišovič (ŠK Slovan Bratislava), Viktor Sliacky (FC Petržalka), Patrik Jakubík (MŠK Žilina), Vladimír Trabalík (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Adam Griger (Granada CF), Marek Švec (Spartak Myjava)

realizačný tím:



Tréner: Jaroslav Kentoš



Asistenti trénera: Tibor Goljan, Mário Auxt



Tréner brankárov: Tomáš Čechovič



Kondičný tréner: Andrej Caban



Technický vedúci: Vladimír Dančík



Videoanalytik: Michal Slyško



Lekár: František Rigo



Fyzioterapeuti: Jozef Štieber, Michal Krajník



Kustódi: Marek Beseda, Michal Beseda



Media manažér: Branislav Sarňák

Bratislava 6. októbra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš nominoval na októbrový zraz 23 hráčov. Medzi nimi sú aj dvaja nováčikovia Matej Riznič z FC Petržalka a Timotej Jambor (MŠK Žilina). Slováci si najskôr zmerajú sily s Poľskom v Košiciach (12. októbra o 18.00 h) a následne v neoficiálnom stretnutí s MFK Dukla Banská Bystrica v popradskom NTC (17. októbra o 15.00 h).Počas predchádzajúcich asociačných termínov tréneri videli v akcii 41 hráčov.povedal pre futbalsfz.sk hlavný tréner.Kentoš nemôže opäť rátať so stredopoliarom Martinom Šviderským, ktorý je dlhodobo zranený. Kemp si dvadsaťjednotka rozloží v Poprade a v prípravnom zápase proti Poľsku nastúpi premiérovo v Košickej futbalovej aréne.dodal pre futbalsfz.sk Kentoš.