Tréner AC Miláno Pioli má koronavírus a zamieril do izolácie

Miláno 14. novembra (TASR) - Tréner talianskeho futbalového klubu AC Miláno Stefano Pioli má koronavírus. Klub o tom v sobotu informoval prostredníctvom krátkeho oficiálneho komuniké.



Päťdesiatpäťročný Pioli nejaví žiadne známky ochorenia COVID-19 a ide do karantény. Líder talianskej Serie A prerušil tréning a chcel by v ňom pokračovať v pondelok. "Závisieť to bude od federálneho ligového protipandemického protokolu," citovala agentúra AP zo stanoviska AC.



"Rossoneri" tiež potvrdili, že testy všetkých ďalších členov mužstva - hráčov aj realizačného tímu - sa vrátili negatívne. Miláno má po reprezentačnej prestávke nastúpiť v lige proti Neapolu 22. novembra.