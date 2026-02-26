Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Šport

Tréner Andrews predĺžil zmluvu s Brentfordom do roku 2032

.
Na archívnej snímke z 12. februára 2026 v Londýne tréner Keith Andrews z Brentfordu tlieska divákom po zápase anglickej Premier League proti Arsenalu. Foto: TASR/AP

Brentford figuruje v tabuľke na siedmom mieste a je v hre o účasť v európskych súťažiach.

Autor TASR
Londýn 26. februára (TASR) - Írsky futbalový tréner Keith Andrews predĺžil zmluvu s Brentfordom do roku 2032. V tejto sezóne priviedol londýnsky klub v Premier League k víťazstvám nad Manchestrom United i LIverpoolom. Brentford figuruje v tabuľke na siedmom mieste a je v hre o účasť v európskych súťažiach.

Andrews sa ujal svojej funkcie vlani v júni, keď vystriedal pri kormidle Thomasa Franka. „Keith skvele zapadol do štruktúr nášho klubu. Jeho prvá sezóna na lavičke Brentfordu je naozaj vynikajúca, veď sme v tabuľke na siedmom mieste a v Anglickom pohári sme postúpili do 5. kola," uviedol pre BBC Phil Giles, ktorý v Brentforde zastáva úlohu šéfa futbalových operácií.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja