Tréner Anglicka premiérovo povolal do nominácie Scotta
Angličania už majú pred zápasmi so Srbskom a Albánskom istotu miestenky na záverečnom turnaji. Líder K-skupiny má zatiaľ v kvalifikácii stopercentnú bilanciu a ani raz neinkasoval.
Autor TASR
Londýn 7. novembra (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel nominoval na záverečné dva zápasy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026 premiérovo stredopoliara Bournemouthu Alexa Scotta. Po pauze sú súčasťou výberu opäť i Jude Bellingham a Phil Foden.
Angličania už majú pred zápasmi so Srbskom a Albánskom istotu miestenky na záverečnom turnaji. Líder K-skupiny má zatiaľ v kvalifikácii stopercentnú bilanciu a ani raz neinkasoval. V anglickom výbere naopak absentujú Jack Grealish a Trent Alexander-Arnold, návrat hlási brankár Nick Pope, obranca Nico O'Reilly a stredopoliar Adam Wharton.
„Viem, že sa ešte čokoľvek smerom k majstrovstvám sveta môže stať. Nik si nepraje zranenia. Nad šampionátom začnem rozmýšľať po konci kvalifikácie. Tento jesenný cyklus bol pre mňa dôležitý, ale ešte sa neskončil, takže kompletná koncentrácia je na november. Dôležité bude sa opätovne spojiť s približne s 55-60 hráčmi na mojom väčšom zozname, vidieť ich, stretnúť sa s nimi a porozprávať sa. Toto je moja úloha. Musíme mať otvorené dvierka aj pre mladých hráčov. Záverečná nominácia bude v máji, dovtedy sa môže čokoľvek udiať,“ cituje Tuchela BBC.
nominácia Anglicka na zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Srbsku (13. novembra) a Albánsku (16. novembra):
brankári: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (FC Everton), Nick Pope (Newcastle United)
obrancovia: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (FC Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
stredopoliari: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (FC Brentford), Declan Rice (Arsenal Londýn), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (AFC Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)
útočníci: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal Londýn), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Mníchov), Marcus Rashford (FC Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal Londýn)
