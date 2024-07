Tréner Aston Villy si pochvaľoval prijatie v Trnave, Bailey atmosféru

Trnava 20. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava uzavreli prípravné obdobie pred novou sezónou prestížnym zápasom s Aston Villou. Popredný anglický klub zvíťazil na Štadióne Antona Malatinského 3:0 po góloch Leona Baileyho, Morgana Rogersa a Charlieho Archera. Zápas bol pomerne vyrovnaný, Angličania však potvrdili vyššiu kvalitu v rozhodujúcich momentoch duelu a v koncovke.



"Sme šťastní, že sme tu boli a hrali tu. V príprave sa snažíme vyskúšať rôznych hráčov. Pre nás to bol dobrý test proti mužstvu, ktoré hrá Európsku konferenčnú ligu, hralo sa vo výbornej atmosfére. Takisto si vážime milé prijatie, sme vďační," vravel po stretnutí tréner Aston Villy Unai Emery.



"Postavili sme dve rôzne jedenástky na každý polčas, dali sme šancu mladým hráčom, aby ukázali svoje kapacity a mohli sa rozvíjať. Prvý polčas bol náročnejší, po zmene strán sme lepšie držali loptu než v prvom dejstve, dosiahli sme napokon dobrý výsledok. Vždy je dobré, ak môžeme vyskúšať mladých hráčov a dať im príležitosť ukázať, čo je v ich silách. Využili sme priestor, keďže hráči, ktorí boli so svojimi národnými tímami, sa k nám pripoja až na budúci týždeň. Počas letnej prípravy sa tvorí štruktúra tímu, je samozrejme možné, že niektorí z hráčov, ktorí dnes nastúpili, napokon odídu, vždy je však dobré, ak im môžeme dať šancu, aby mohli s nami rásť a kvalitatívne sa vyvíjať," uviedol skúsený kouč.



Strelec prvého gólu Leon Bailey viedol mužstvo s kapitánskou páskou. Svojho času pôsobil aj v Trenčíne, návrat na Slovensko tak bol pre neho príjemný. "Je to už dlhý čas, čo som hrával na Slovensku. Páčila sa mi atmosféra zápasu a energia, ktorú vytvorili fanúšikovia, hoci išlo len o prípravný zápas. Užili sme si to. Bol to dobrý deň a dobrý futbal," zhodnotil.



Roman Procházka nastúpil pri masívnom striedaní Spartakovcov v 60. minúte. "Prvý polčas bol solídny, chalani ich nepúšťali do šancí. Mrzí ma, že sme nestrelili gól, v druhom polčase sme mali sľubné akcie, celkom nám vychádzal pressing, keď sme získavali lopty. Mohli sme vyťažiť viac a dosiahnuť lepší výsledok. Škoda tretieho gólu. Bol to pre nás dobrý zápas, ukázal nám veľa, aj mladým chalanom, ale statočne sme bojovali, nebol to debakel, takže celkovo fajn," uviedol Procházka.



Tréner Trnavy Michal Gašparík vravel, že výsledok treba brať vzhľadom na veľkú kvalitu súpera s nadhľadom. Zároveň pridal, že chcel dať priestor novým hráčom od úvodu stretnutia, aby si zvykli na trnavské prostredie. Základná zostava vo štvrtkovom dueli EKL v Sarajeve bude podľa jeho slov vyzerať inak. "Prvý polčas bol vyrovnanejší, súper sa do veľkých šancí nedostával, často sme odoberali loptu a mali solídnu prechodovú fázu, len sme to nedoťahovali. Chýbalo nám väčšie sebavedomie alebo kvalita. Súper dal gól z jedinej strely na bránu, keď sa lopta nešťastne odrazila od nášho hráča. V druhom dejstve bola vidieť ešte vyššia kvalita hráčov Aston Villy, ktorí sú rýchlostní, dribléri, majú výborný prvý dotyk. Snažili sme sa celý zápas vysoko napádať, nechceli sme zaliezť, ale bolo to ťažké, lebo keď sme vybehli na brankára, okamžite to prestrčili. Keď sme trochu otvorili stred, okamžite to prepojili. Potom sme boli vzadu viac otvorení, z čoho pramenil aj tretí gól. Chalani statočne bojovali, škoda, že sme nedali gól, niektoré šance si to pýtali, pekná bodka by bola, keby dorastenec Bukovský uzavrel zápas znížením stavu. Pre nás všetkých je to dobrá skúsenosť, videli sme, kam sa futbal hýbe a kde sa v ňom dá posunúť," povedal Gašparík.