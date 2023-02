Tréner Barcelony Xavi o možnom Messiho návrate: Dvere má vždy otvorené

Barcelona 23. februára (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Xavi by v kádri rád privítal svojho bývalého spoluhráča Lionela Messiho. "Najlepší hráč na svete a v histórii by sa sem vždy zmestil. Toto je jeho domov a dvere sú tu pre neho vždy otvorené," povedal Xavi pred odvetným zápasom play off Európskej ligy, v ktorom Barcelona nastúpi vo štvrtok na ihrisku Manchestru United (prvý zápas 2:2).



Messimu sa po sezóne 2022/23 skončí dvojročná zmluva s Parížom St. Germain a o jeho služby už prejavilo záujem viacero klubov z Európy, Saudskej Arábie, ale aj zo zámorskej Major League Soccer. Španielske médiá v nedávnych dňoch rozvírili špekulácie o možnom Messiho návrate do Barcelony po tom, čo sa jeho otec a agent Jorge Messi stretol s prezidentom klubu Joanom Laportom. Údajne diskutovali o jeho budúcnosti.



Messi odišiel z Barcelony v lete 2021 po 21 rokoch. Za Barcelonu strelil v 778 zápasoch 672 gólov a získal s klubom rekordných 34 trofejí. Desaťkrát vyhral La Ligu, sedemkrát sa tešil z triumfu v Kráľovskom pohári a španielskom Superpohári a štyrikrát v Lige majstrov.