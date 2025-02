VIDEO: Tréner basketbalistiek SR Pospíšil po kvalifikácii: Mrzí to

Bratislava 10. februára (TASR) - Basketbalistky Slovenska si síce v závere kvalifikačných bojov o účasť na majstrovstvách Európy 2025 splnili svoju misiu, keď vyhrali oba domáce zápasy s Rumunskom a Islandom, ale napokon ani tieto dva úspechy nestačili na zisk postupovej miestenky na záverečný turnaj.



Doslova niekoľko sekúnd po víťazstve 78:55 nad Islandom už bolo jasné, že výber Slovenska neuvidíme na tohtoročnom európskom šampionáte. V tabuľke tímov na druhých miestach už patrila Slovenkám nepostupová priečka vzhľadom na rozdiel v konečnom skóre. "My sme radi, že sme to zvládli. To, že kvalifikácia je tak, ako je, niesli sme si prehru z prvého zápasu, bohužiaľ. Vieme, že kvantita v kvalite reprezentačných hráčok Slovenska nie je taká, pokiaľ v nej vypadnú hráčky tak, ako v prvých dvoch zápasoch. Potom to je obrovský problém," povedal pre TASR reprezentačný tréner Slovenska Martin Pospíšil.



Prvýkrát od roku 2019 sa tak Slovenkám nepodarilo prebojovať medzi 16 najlepších tímov Európy, v ére samostatnosti sa to udialo len štvrtýkrát. Na zisk jednej zo štyroch miesteniek pre tímy na druhých miestach im chýbalo v konečnom zúčtovaní 24 bodov. "Je to realita. Urobili sme pre to všetko, bohužiaľ, nepodarilo sa. Na majstrovstvá Európy sa nedostali ani silnejšie krajiny ako sme my. Povedal som to aj pred predchádzajúcou kvalifikáciou, že každá kvalifikácia nebude taká, že sa z nej dostaneme na ME. Je skvelé, keď sa to Slovensku podarí. My sme v ženskom basketbale naučení na trochu niečo iné, ale budeme radi, keď sa dostaneme na majstrovstvá Európy. Je skvelé to, čo bolo predtým. Treba bojovať ďalej, pracovať s mladými hráčkami, aby reprezentácia mala dobrú kvalitu," vyhlásil kormidelník slovenského výberu.



Jeho tím si skomplikoval situáciu ešte v novembri 2023, hneď v úvodnom vystúpení v F-skupine prehral s favorizovaným Tureckom na jeho palubovke 40:75. Doma suveréna viac potrápil, ale aj výsledok z tohto zápasu - 50:65, zavážil na konci zúčtovania kvalifikácie ME 2025. "Je to realita a veľmi to mrzí. Vtedy sme sa snažili s tou situáciou popasovať najlepšie, ako sa len dalo, či už v zápase s Tureckom alebo Rumunskom. Ešte aj niektoré hráčky, ako napríklad Nikola Dudášová, ktorá bola v úplne inej forme teraz, tak vtedy za sebou nemala ani jeden zápas. Taktiež Terézia Páleníková, takže všetko to boli dôležité faktory. V rámci kvalifikácie treba spomenúť aj to, že sme stratili Barboru Wrzesiňskú, ktorá bola dlhé roky kľúčovou strednou rozohrávačkou. Veľké minúty neodohrala ani Páleníková, ktorá je bodovým lídrom tejto reprezentácie a aj v tomto stretnutí mala zdravotné problémy. S týmto sa potom ťažko narábalo," zamyslel sa Pospíšil.







Skúsený tréner druhýkrát za sebou zažil, aby sa v doterajšom kvalifikačnom systéme neprebojoval na záverečný turnaj. Najskôr v pozícii asistenta trénera pri reprezentácii Poľska pred dvoma rokmi, teraz ako šéf slovenskej lavičky. "S Poľskom to bola opačná situácia, mali sme výrazne kladné skóre, ale rozhodovali len zápasy s prvými troma tímami a doplatili sme tiež na to, že posledné kolo kvalifikácie sa nehrá v rovnakom čase. Bohužiaľ, nepostúpilo sa. Teraz to bolo z trochu iného uhla. Úprimne, nie je to regulárny formát, respektíve nie je to fér. Sú skupiny, kde je štvrtý tím úplne slabý a dostane o 90-100 bodov, tým pádom narastá skóre. My sme takú skupinu nemali. FIBA to vie a už ďalšia kvalifikácia sa bude hrať inak. Momentálne je to krutá realita. Trpká príchuť bola vtedy a je aj teraz," uviedol kouč Slovenska.



Od novembra vstupuje do hry nový kvalifikačný systém ME, v prípade účasti na záverečnom turnaji bude potrebné prejsť cez dve fázy. Navyše sa v každom reprezentačnom okne budú hrať po novom tri zápasy. "Cesta je ťažšia, ale asi aj férovejšia. To je to najpodstatnejšie. Cesta môže byť ťažká, ale aby boli pre každého rovnaké podmienky. Myslím si, že kvalifikácia by to mala poskytnúť," vyjadril sa tréner basketbalistiek Sloveniek.



Po konci kvalifikačného cyklu bola na mieste otázka, či v budúcnosti uvidíme rovnakého reprezentačného trénera, ako tomu bolo doteraz. "Uvidíme, treba sa momentálne vydýchať a upokojiť. Myslím si, že sa prehodnotia veci, čo a ako," dodal Pospíšil.