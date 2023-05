Tréner Baumgart predĺžil zmluvu v 1. FC Kolín do roku 2025

Kolín nad Rýnom 10. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub 1. FC Kolín predĺžil zmluvu s trénerom Steffenom Baumgartom do roku 2025.



"Vždy sme hovorili o spoločnej ceste a som presvedčený, že ešte nie je na konci. Ešte stále môžeme veľa dosiahnuť," uviedol kormidelník pre klubovú stránku. V prebiehajúcej sezóne 2022/2023 je Kolín na priebežnom 11. mieste so ziskom 38 bodov. Na Stuttgart, ktorý je v pásme zostupu, má 10-bodový náskok a reálnu šancu na zotrvanie v najvyššej súťaži. To by pre Kolín znamenalo rekordnú piatu účasť v Bundeslige po sebe. "Vývoj nášho klubu hovorí sám za seba. Steffen a jeho kolegovia pracujú dôsledne a systematicky podľa jasnej filozofie. S pozitívnymi výsledkami išli ruka v ruke aj hráči, ktorých kariéry sa vyvinuli správnym smerom. S predĺžením spolupráce so Steffenom sme veľmi spokojní a oceňujeme, že vytvoril silný kolektív, v ktorom má miesto spolupatričnosť a tímový duch," povedal riaditeľ klubu Christian Keller.