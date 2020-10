Tréner Bayernu Flick stále nevie, kedy sa Sane vráti do zostavy

Mníchov 16. októbra (TASR) - Tréner Bayern Mníchov Hansi Flick zatiaľ nevie povedať, kedy sa Leroy Sane vrátiť do zostavy nemeckého futbalového šampióna.



"Vyzerá to dobre, absolvoval dobré tréningy, ale zatiaľ nevieme povedať, kedy presne by sa mohol vrátiť do zápasov," uviedol Flick po postupe Bayernu do 2. kola Nemeckého pohára cez tím z piatej ligy 1. FC Düren (3:0).



Dvadsaťštyriročný nemecký krídelník prestúpil do Bayernu v júli z Manchestru City za približne 50 miliónov eur, no v drese nového zamestnávateľa odohral iba tri stretnutia. Sane má dlhodobo problémy s predným skríženým väzom v pravom kolene. Zranenie utrpel ešte v minulej sezóne a vyradilo ho takmer na celý ročník 2019/2020.



Bayern nastúpi v sobotu v lige na ihrisku Bielefeldu a v stredu ho čaká prvý zápas skupiny Ligy majstrov proti Atleticu Madrid. Informovala agentúra dpa.