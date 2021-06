Tréner Brazílie Tite dostal za kritiku pokutu 5000 dolárov

Rio de Janeiro 25. júna (TASR) - Tréner brazílskych futbalistov Tite dostal pokutu 5000 dolárov za kritiku prebiehajúceho juhoamerického šampionátu Copa America. Nepozdával sa mu predovšetkým trávnik na Olympijskom štadióne v Riu de Janeiru.



Tite vyjadril svoju nespokojnosť na tlačovej konferencii po zápase s Kolumbiou, ktorý Brazília vyhrala 2:1 gólom Casemira v desiatej minúte nadstaveného času. "Nehovorím, že trávnik bol príšerný, no veľmi zle sa na ňom hral futbal. Výrazne to ovplyvnilo vizuálnu stránku zápasu, vôľa tvoriť tam nemohla byť. Sú tu hráči najvyššej úrovne, ktorí nastupujú v Európe na kvalitných trávnikoch. Je neakceptovateľné, aby prišli sem a museli hrať na niečom takomto," vyhlásil Tite podľa agentúry AP.



Tréner "kanárikov" sa pozastavil aj nad presunutím šampionátu do Brazílie tesne pred jeho štartom. Brazília prevzala úlohu hostiteľa na poslednú chvíľu od Argentíny a Kolumbie. "Čas na prípravu šampionátu bol príliš krátky a udial sa za pochybných okolností," dodal.



Tite je druhý účastník podujatia, ktorý inkasoval pokutu. Trest 20.000 dolárov už dostal útočník Bolívie Marcelo Martins, ktorý mal pozitívny test na koronavírus a obvinil strešný orgán juhoamerického futbalu CONMEBOL z nárastu prípadov na kontinente.