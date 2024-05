Tréner Brind'Amour sa dohodol na predĺžení zmluvy s Carolinou

Raleigh 19. mája (TASR) - Kanadský hokejový tréner Rod Brind'Amour zostáva v klube Carolina Hurricanes. S klubom NHL sa dohodol na novom dlhodobom kontrakte. Spolu s ním budú pokračovať aj jeho asistenti, informoval portál TSN.



Hurricanes si v uplynulej sezóne pripísali 52 víťazstiev v základnej časti a so 111 bodmi skončili na druhom mieste v Metropolitnej divízii. V 2. kole kole play off ich v šiestich zápasoch vyradil New York Rangers.



Brind'Amour pôsobí na striedačke Caroliny od sezóny 2018/19 a v každom ročníku priviedol svoj tím do vyraďovačky. V roku 2021 si prevzal cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera v sezóne NHL. Detaily jeho dlhodobého kontraktu zatiaľ nie sú známe.