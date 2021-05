Tréner Britov Russell opustil tím štyri dni pred začiatkom MS

Londýn 18. mája (TASR) - Hokejovú reprezentáciu Veľkej Británie nepovedie na MS v Rige hlavný tréner Pete Russell. Štyri dni pred štartom šampionátu sa rozhodol opustiť tím a zostal na Ostrovoch so svojou rodinou. Mužstvo povedú v Lotyšsku jeho kanadskí asistenti Adam Keefe a Corey Neilson.



Russell viedol v tejto sezóne na klubovej úrovni druholigový Freiburg, po nedávnom konci ročníka v Nemecku sa vrátil do Británie a z rodinných dôvodov zostal doma. "Moja rodina ma počas celej kariéry vytrvalo podporovala. No teraz som nebol pri manželke a dcére deväť mesiacov, čo je veľmi dlhý čas. Bolo by pre ťažké ich po dvoch dňoch znovu opustiť," povedal Russell pre web Britskej hokejovej asociácie. "Hovoril som o celej situácii s vedením národného tímu a podporili ma v mojom rozhodnutí. Nebolo ľahké, britská reprezentácia znamená pre mňa veľmi veľa. Adam a Corey sú však špičkoví tréneri a určite to zvládnu."



Briti sú jedným zo súperov Slovákov v základnej A-skupine MS, vzájomný duel v Olympijskom športovom centre je na programe v nedeľu 23. mája. V skupine sa stretnú aj s Rusmi, Dánmi, Bielorusmi, Švédmi, Čechmi a Švajčiarmi.