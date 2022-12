Tréner Mike Brown dostal pokutu za vulgárne prejavy voči rozhodcovi

New York 17. decembra (TASR) - Basketbalový tréner Mike Brown, ktorý pôsobí na striedačke tímu zámorskej NBA Sacramento Kings, dostal pokutu 25.000 dolárov. V stredajšom víťaznom zápase v Toronte (124:123) nadával rozhodcovi.



Browna potrestali za vulgárne výrazy na adresu rozhodcu. Päťdesiatdvaročnému koučovi dali arbitri dva technické fauly a deväť minút pred koncom tretej štvrtiny ho vylúčili. Po odpískaní prvého technického faulu sa Brown vydal smerom k rozhodcovi a pokračoval vo vulgárnom prejave, až kým dostal druhý, po ktorom ho upokojili asistenti a hráči Kings. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Browna v roku 2009 vyhlásili za trénera roka NBA, keď viedol Cleveland Cavaliers. Ako asistent získal štyri tituly NBA, jeden so San Antoniom a tri s Golden State, odkiaľ prišiel do Sacramenta v júni tohto roka.