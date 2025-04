Tréner Bylsma na lavičke Seattlu skončil

Seattle 22. apríla (TASR) - Dan Bylsma už nie je trénerom hokejistov Seattle Kraken. Na lavičke najmladšieho tímu NHL skončil po jedinej sezóne.



Bylsma nahradil pred rokom Davea Hakstola, ktorý viedol klub v úvodných štyroch rokoch jeho existencie. Bilancia tímu sa však zhoršila, mužstvo nazbieralo 76 bodov, o päť menej ako v predchádzajúcej sezóne a druhýkrát za sebou nepostúpilo do play off. „Po vyhodnotení sezóny a našich očakávaní sme dospeli k zložitému rozhodnutiu a rozhodli sme sa vybrať inou cestou. Dan je skvelý človek a rešpektovaný kouč. Zohral významnú úlohu v rozvoji našich mladých talentov a úspechu farmárskeho mužstva Coachella Valley. Úprimne mu prajeme, aby dosiahol úspech v inej organizácii,“ zverejnil klub podľa AP.



Americký kouč je tretím, ktorého neúspešný boj o play off v sezóne stal miesto. Anaheim sa rozlúčil s Gregom Croninom a na lavičke New Yorku Rangers skončil Peter Laviolette.