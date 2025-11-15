Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tréner Calzona dodatočne nominoval obrancu Bartoša

Na snímke uprostred tréner Slovenska Francesco Calzona. Foto: TASR - František Iván

Sokoli v piatok vyhrali v Košiciach nad Severným Írskom 1:0 a zaistili si minimálne účasť v baráži o postup na svetový šampionát.

Autor TASR
Senec 15. novembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona v sobotu dodatočne nominoval obrancu Mareka Kristiána Bartoša. Pred záverečným zápasom kvalifikácie A-skupiny na budúcoročné MS tak reagoval na zranenia Adriána Kaprálika a Mária Sauera.

„Sokoli“ v piatok vyhrali v Košiciach nad Severným Írskom 1:0 a zaistili si minimálne účasť v baráži o postup na svetový šampionát. V pondelok v Lipsku zabojujú o priamy postup proti domácemu Nemecku. Dvadsaťdeväťročný Bartoš z poľského Lublinu sa k nim pripojí v priebehu soboty a pokiaľ zasiahne do zápasu, bude to pre neho reprezentačný debut.
