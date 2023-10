Tréner Calzona verí v dobrý výkon v zápase kvalifikácie ME 2024

Luxemburg 15. októbra (TASR) - Tréner Francesco Calzona je presvedčený, že slovenskí futbalisti podajú v pondelkovom zápase J-skupiny kvalifikácie ME 2024 na pôde Luxemburska dobrý výkon, ktorý povedie k úspešnému výsledku. Za najväčšiu devízu súpera považuje, že jeho hráči sú pohromade dlhší čas a sú preto zohratejší.



"V Luxembursku robia futbal dobre už niekoľko rokov. V rebríčku FIFA postúpili o 31 miest, momentálne sú najvyššie v histórii. Táto krajina po futbalovej stránke enormne rastie. Luxemburčania to dokázali aj u nás v zápase v Trnave, takže máme pred nimi rešpekt. Sú dobrí fyzicky aj takticky a to, že s nami bojujú o postup na ME naznačuje, že disponujú silným tímom. Sú spolu niekoľko rokov, my sme našu cestu začali len vlani a to je rozdiel," povedal Calzona na predzápasovej tlačovej konferencii. Predošlý súboj s Portugalskom (2:3) odčerpal jeho zverencom veľa síl, no zdá sa, že zdravotné problémy v kádri nie sú: "Je jasné, že zápas s Portugalskom nám zobral veľa energie. Som však spokojný s tým, ako sme za dva dni dokázali zregenerovať a dať sa dokopy."



Calzona očakáva od svojho mužstva kvalitný výkon. "Stále hovorím o tom, že dobrý výkon dáva veľkú šancu na víťazstvo. Od môjho mužstva ho vyžadujem zakaždým. Na takýto typ zápasu netreba hráčov extra motivovať po mentálnej stránke, treba ich pripraviť takticky a technicky. Som si istý, že zajtra predvedieme dobrú hru a náš výkon bude spĺňať želané parametre." Recept na úspech je podľa kormidelníka Slovenska nepustiť súpera k jeho typickej hre: "Treba hrať futbal a čo najmenej nechať loptu súperovi. Je to pre nás dôležitý zápas a pripravujeme sa naňho s plnou vážnosťou. Budeme sa z neho snažiť vyťažiť čo najviac, ale nebudem kalkulovať, nie som na to zvyknutý."



Aj krídelník Ivan Schranz sa rozhovoril o silných stránkach Luxemburčanov: "Majú rýchly prechod do útoku, odtiaľ hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Zápas však bude hlavne o nás, aby sme plnili veci, ktoré trénujeme. Keď sa nám to podarí, potom budeme úspešní. Musíme dopĺňať šestnástku, skúsiť roztrhať ich obranu a hlavne byť efektívni. Najkrajší výsledok bude víťazstvo. Či to bude 1:0 alebo vyhráme vyšším rozdielom, to je už v podstate jedno. Do každého zápasu ideme s tým, že chceme zvíťaziť a inak to nebude ani zajtra. Najdôležitejšie sú tri body."



Zápas v Luxembursku môže veľa napovedať v otázke druhého postupujúceho z J-skupiny, ktorú v predstihu vyhralo Portugalsko. Tlak je na oboch tímoch, na Slovákoch azda o čosi väčší, pretože sú papieroví favoriti duelu. Pokiaľ sa im podarí zvíťaziť, budú jednou nohou na ME v Nemecku. "Tlak je v každom jednom zápase za národný tím. Môže to byť rozhodujúci zápas, ale nemusí. Najbližší súboj je vždy najdôležitejší. To isté platilo aj pred Portugalskom a tak je to aj teraz," poznamenal hráč pražskej Slavie.



Zápas Luxembursko - Slovensko má na Stade de Luxembourg (kapacita 9385 miest) úvodný výkop v pondelok o 20.45 h a v priamom prenose ho odvysiela RTVS. Rozhodcovia sú zo Španielska na čele s hlavným Josem Mariom Sanchezom. V ďalšom stretnutí J-skupiny nastúpi už jej istý víťaz Portugalsko v Zenici proti Bosne a Hercegovine a môže si pripísať ôsmy triumf za sebou. Domácich udrží v hre o postup iba víťazstvo. Island hostí v Reykjavíku reprezentáciu Lichtenštajnska, ktorá je so siedmimi prehrami a skóre 1:21 beznádejne na chvoste tabuľky "jéčka".