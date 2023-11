Tréner Čechov Šilhavý povedal o afére hráčov: Sklamanie a komplikácia

Praha 19. novembra (TASR) - Tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Šilhavý je sklamaný zo správania svojich zverencov Vladimíra Coufala, Jakuba Brabca a Jana Kuchtu. Trojica hráčov porušila interné pravidlá národného tímu, keď v sobotu navštívila nočný klub v Olomouci.



Tím už skôr avizoval, že menované trio opustilo zraz a na pondelkové rozhodujúce stretnutie kvalifikácie ME 2024 proti Moldavsku nebude k dispozícii. "Keď som sa to dozvedel, bolo to pre mňa veľké sklamanie a komplikácia. Hráči si uvedomili, čo urobili, mrzelo ich to, ospravedlnili sa tímu, ale to je málo. Nedalo sa rozhodnúť inak. Už sa stalo a musia za to niesť následky. Verím, že to neovplyvní našu prípravu na dôležitý zápas," uviedol Šilhavý na nedeľnej tlačovej konferencii.



Hráči navyše svoje konanie nijako neobjasnili. "Nemám k tomu viac čo povedať. Pýtali sme sa ich, kde vôbec vznikol ten impulz, ale vysvetlenie momentálne nemáme. Je to celé dosť nešťastné. Zo svojej pozície cítim určitú zodpovednosť. Nemáme to tu postavené tak, že chodíme hráčom o desiatej večer zhasínať, ale viem, že toto je aj moja zodpovednosť," dodal manažér tímu Tomáš Pešír.



Na fotografiách z klubu bol podľa portálu idnes.cz zachytený aj jeden z členov Výkonného výboru Futbalovej asociácie Českej republiky (VV FAČR) Tomáš Neumann. Podľa vlastných slov však bol na večeri s ďalším členom výboru Pavlom Nezvalom a so svojou dcérou. S ňou sa potom údajne presunul do spomínaného klubu, kde stretol aj futbalistov: "Vylučujem a v žiadnom prípade nie je pravda, že by som ich sprevádzal na ich večernej akcii alebo sa na organizácii tejto akcie akokoľvek podieľal. Uvedomujem si, že spoločná fotka s jedným z hráčov nepôsobí pre verejnosť dôveryhodne, ale sám som inicioval odchod futbalistov na hotel. Celá situácia je súhrou vyššie uvedených okolností a samozrejme, že si ako člen VV FAČR uvedomujem ich závažnosť."



Česi potrebujú v poslednom zápase kvalifikácie vybojovať aspoň bod, aby si zabezpečili priamy postup na budúcoročné ME.