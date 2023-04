Tréner Celty Vigo požiadal Militaa o dres: Urobil som to pre syna

Madrid 23. apríla (TASR) - Tréner futbalovej Celty Vigo si po prehre svojho tímu 0:2 na pôde Realu Madrid vypýtal dres domáceho Edera Militaa. Portugalský kouč Carlos Carvalhal síce uznal, že takéto niečo nie je veľmi bežné ani vhodné, no neprekáža mu to - dres vypýtal pre svojho syna. Podľa španielskych médií si požiadal v minulosti o dres aj brankára Petra Čecha.



"Je to druhý dres, ktorý som si vypýtal. Prvý som dostal od Petra Čecha, keď hral za Arsenal. Viem, že to nie je veľmi vhodné, ale je mi to jedno. Urobil som to pre svojho syna a ak ma zajtra požiada, že chce dres niekoho z Elche, vypýtam si aj ten. A nebudem čakať pred šatňou," povedal po zápase Carvalhal, ktorého tím sa najbližšie stretne práve s Elche.



"Poznám ho ešte z čias, keď hral za Porto. Je pre mňa najlepší obranca na svete a pred zápasom som mu to zo žartu aj povedal. Teraz to ľutujem," dodal portugalský kouč. Niečo podobné spravil tento mesiac aj Michel Sanchez, tréner Girony, ktorý požiadal o dres Sergia Busquetsa po remíze 0:0 na pôde Barcelony.