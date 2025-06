Tréner českej 20-ky Šustr skolaboval po polčase duelu s Nemeckom

Dunajská Streda 16. júna (TASR) - Zápas českej futbalovej reprezentácie do 21 rokov s Nemeckom na ME v Dunajskej Strede sprevádzala nepríjemná udalosť. Po polčase totiž na novinárskej tribúne skolaboval 50-ročný analytik Pavel Šustr. Tréner českej 20-ky zostal nehybne sedieť na svojom mieste, podľa českých médií je už však v stabilizovanom stave.



„Pavel bol bezprostredne po kolapse pod lekárskym dohľadom, stabilizovaný a úplne pri vedomí. Následne ho odviezli do tímového hotela v Bratislave," uviedol pre sport.cz tlačový hovorca českej 21-ky Martin Gregor. Česi po prehre 2:4 definitívne stratili šancu na postup do štvrťfinále, svoje účinkovanie na šampionáte zakončia v stredu súbojom proti Slovinsku.