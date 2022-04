Tréner Chelsea sa ospravedlnil Gallagherovi za zákaz štartu

Londýn 15. apríla (TASR) - Tréner anglického Chelsea FC Thomas Tuchel sa osobne ospravedlnil stredopoliarovi Conorovi Gallagherovi, ktorému klub nepovolil nastúpiť za Crystal Palace v nedeľnom semifinále Anglického pohára proti jeho kmeňovému tímu. Kormidelník to potvrdil v piatok.



"Mal som príležitosť rozprávať sa s Connorom a videl som, že je frustrovaný," uviedol nemecký kormidelník pre AFP. Gallagher je kmeňový hráč Chelsea, pričom Palace požiadal "The Blues" o výnimku pri jeho štarte vo vzájomnom zápase. "Náhodou sme sa stretli v reštaurácii pred niekoľkými týždňami a pri rozhovore sme sa dostali aj k tejto téme. Ospravedlnil som sa," dodal Tuchel.



Dvadsaťdvaročný hráč vsietil v tejto sezóne osem gólov vo všetkých súťažiach a odbil si aj svoj debut v národnom mužstve. V marcovom prípravnom zápase Anglicka so Švajčiarskom (2:1) odohral 60 minút a pripísal si asistenciu. Crystal Palace figuruje sedem zápasov pred koncom sezóny v tabuľke na 10. mieste Premier League s rovnakým počtom bodov ako jedenásty Brighton. Prípadná účasť vo finále FA Cupu by pre klub bola tretia v histórii, v predošlých dvoch (1990, 2016) opakovane nestačil na Manchester United.