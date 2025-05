Tréner Colorada Bednar pokračuje vo funkcii, potvrdil MacFarland

Denver 7. mája (TASR) - Hlavný tréner hokejistov Colorada Avalanche Jared Bednar bude vo svojej funkcii pokračovať aj v sezóne 2025/2026. Potvrdil to generálny manažér klubu Chris MacFarland po tom, čo „lavíny“ vypadli už v prvom kole prebiehajúcej play off. Pre 53-ročného kormidelníka to bude už desiata sezóna na striedačke Avalanche.



Do funkcie nastúpil v sezóne 2016/2017 a v roku 2022 doviedol tím k zisku Stanleyho pohára. V súčasnosti je v NHL druhý najdlhšie pôsobiaci tréner vo svojej funkcii v jednom tíme po Jonovi Cooperovi z Tampy Bay.



Ambiciózny tím z Denveru čelil v prvom kole play off nemenej silnému Dallasu a podľa viacerých odborníkov išlo o predčasné finále Západnej konferencie. Vyrovnané séria dospela do rozhodujúceho 7. zápasu, v ktorom uspel Dallas po tom, čo sa bývalý útočník Colorada Mikko Rantanen podieľal hetrikom a asistenciou na triumfe 4:2. Generálny manažér Avalanche MacFarland čelil po vypadnutí otázke, či má tréner Bednar naďalej dôveru vedenia klubu. „Som si tým stopercentne istý. Jared je náš hlavný tréner,“ potvrdil.



Colorado nemalo ideálny vstup do sezóny, no k úspešnej druhej polovici základnej časti mu pomohli aj viaceré výmeny. Vedenie klubu urobilo v priebehu niekoľkých dní výmenu oboch brankárov, keď Justusa Annunena a Alexandra Georgijeva nahradili Scott Wedgewood a Mackenzie Blackwood. Avalanche zrealizovali aj najvýznamnejšiu hráčsku výmenu v základnej časti. Jej hlavnou súčasťou bol Rantanen, keďže to vyzeralo, že sa vedením klubu nedohodne na novom kontrakte a v lete by o neho Avalanche prišli bez náhrady. Výmenou za produktívneho Fína získali z Caroliny Martina Nečasa a Jacka Druryho. Klub bol aktívny aj pred uzávierkou prestupov, keď priviedol z New Yorku Islanders skúseného amerického útočníka Brocka Nelsona, produktívneho Charlieho Coylea z Bostonu i obrancov Ryana Lindgrena (New York Rangers) a Erika Johnsona (Philadelphia).



Do tímu sa v úvode play off vrátil kapitán Gabriel Landeskog, ktorý pre zdravotné problémy nehral od play off 2022. „Naozaj sa mi páčil tím, ktorý sme vybudovali po uzávierke prestupov. Cítili sme, že máme silné mužstvo, ktoré je pripravené bojovať o Stanleyho pohár. Preto je pre nás sklamanie, že sa to takto skončilo," konštatoval Joe Sakic, ktorý v Colorade pôsobí ako prezident hokejových operácií.



Bednar viedol Colorado v 700 zápasoch základnej časti, z ktorých tím dosiahol bilanciu 390 víťazstiev, 246 prehier a 64 prehier po predĺžení/sam. nájazdoch. Avalanche nechýbali v play off v ôsmich sezónach za sebou, no od roku 2022 zvíťazili iba v jednej sérii. Stars boli nad ich sily aj v druhom kole v roku 2024. Podľa vedenia klubu boli hlavnou príčinou nedávneho neúspechu proti Dallasu nevýrazné presilovky Colorada. V základnej časti boli v početných výhodách ôsmy najlepší tím súťaže, no v siedmich zápasoch play off využili iba 3 početné výhody z 22 (13,6-percentná úspešnosť).



Stars využili takmer každú tretiu. „Keď sa nad tým zamyslíte, tak vidíte, že rozdiel bol v presilovke. Oni (Stars) urobili všetko pre to, aby v nich boli úspešní a skórovali. Naša presilovka to nedokázala,“ konštatoval Sakic podľa nhl.com.



Vedenie klubu následne odvolalo z funkcie Raya Bennetta, ktorý mal ako jeden z Bedarových asistentov na starosti práve útočníkov a presilovky. „Odviedol skvelú prácu. Je to skvelý človek, ktorý pre nás tvrdo pracoval. Naše presilovky boli v nedávnych rokoch medzi najlepšími desiatimi, ale cítime, že do budúcnosti by im mohol pomôcť iný pomocný hlas. V konečnom dôsledku však prevedenie presiloviek vždy záleží na hráčoch - konkrétne na najlepších hráčoch tímu,“ poznamenal Sakic.



Podľa MacFarlanda by sa Avalanche mohli v budúcej sezóne znovu zaradiť medzi hlavných adeptov na Stanleyho pohár. „Máme tu Nathana MacKinnona, Calea Makara, Devona Toewsa a teraz aj Gabriela Landeskoga i Artturiho Lehkonena. Máme naozaj dobrých hráčov. Sme uchádzači o titul. Sme tím so 100 bodmi v základnej časti. Pozrieme sa na platový strop a uvidíme, ako nám bude fungovať matematika. Náš cieľ je vždy zlepšiť tím pre budúcu sezónu,“ pripomenul MacFarland pre nhl.com.