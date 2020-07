Tréner Conte poprel bezprostredný záujem Interu Miláno o Messiho

Miláno 26. júla (TASR) - Tréner futbalistov Interu Miláno Antonio Conte poprel záujem klubu o Lionela Messiho. V uplynulých dňoch talianske médiá zverejnili správu, že "nerazzurri" majú snahu získať argentínskeho hráča do svojho tímu.



Podľa niektorých správ boli majitelia Interu ochotní ponúknuť Messimu, ktorému budúci rok vyprší zmluva s Barcelonou, ročný plat 50 miliónov eur. Conte však po sobotnom zápase s FC Janov tieto špekulácie poprel: "Je to v rovine fantázie. Existuje mnoho dôvodov, prečo Messi nepríde do Milána. Samozrejme, iba blázon by ho nechcel vo svojom mužstve, ale on nie je na ceste, po ktorej chceme ísť."



Stanovisko Conteho podporil aj riaditeľ Interu Giuseppe Marotta, ktorý pochybuje, že by Messi vôbec chcel odísť z Barcelony. Informovala o tom agentúra AFP.