Tréner Cooper pokračuje v Tampe Bay, podpísal 3-ročnú zmluvu

Tampa 11. októbra (TASR) - Kanadský hokejový tréner Jon Cooper sa dohodol s klubom NHL Tampa Bay Lightning na novom trojročnom kontrakte.



"Bola to obrovská česť byť hlavným trénerom Tampy Bay Lightning počas uplynulých ôsmich sezón a teším sa, že mám príležitosť nadviazať na ne," povedal 54-ročný kormidelník, ktorý je v súčasnosti služobne najstarší hlavný tréner jedného tímu NHL.



Vedenie Tampy Bay vymenovalo Coopera do pozície hlavného trénera 25. marca 2013. Klub pod jeho vedením získal dvakrát Stanleyho pohár, v oboch prípadoch bol súčasť tímu aj slovenský obranca Erik Černák. Cooper povedie "blesky" do sezóny 2024/2025. "Je to skvelý líder, hovorca a veľvyslanec našej organizácie. Máme šťastie, že ho máme ako hlavného trénera. Je to najlepší človek pre túto prácu," povedal generálny manažér Lightning Julien BriseBois. Cooper bude na ZOH 2022 v Pekingu hlavný tréner Kanady.