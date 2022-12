Tréner Dallasu Mavericks Jason Kidd dostal pokutu 25.000 dolárov

New York 22. decembra (TASR) - Tréner basketbalistov Dallasu Mavericks Jason Kidd dostal pokutu 25.000 dolárov za to, že počas pondelkového zápasu NBA s Minnesotou Timberwolves vyšiel na palubovku a nevhodnými výrazmi konfrontoval rozhodcu.



Po stretnutí sa Kidd vediac, že dostane pokutu, postavil pred novinárov, no na otázky ohľadom incidentu odmietol odpovedať. "Už som sa vzdal peňazí, takže to považujem za uzavreté," citovala ho agentúra AP.