Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Šport

Tréner De Zerbi sa dohodol s Marseille na ukončení spolupráce

.
Hlavný tréner Marseille Roberto De Zerbi dáva pokyny počas futbalového zápasu francúzskej ligy medzi Paris FC a Marseille v Paríži, v sobotu 31. januára 2026. Foto: TASR/AP

Štyridsaťšesťročný tréner zasadol na lavičku Marseille v lete 2024. V uplynulej sezóne klub priviedol k druhému miestu v lige. Po 21. kole je Olympique na 4. priečke.

Autor TASR
Marseille 11. februára (TASR) - Taliansky tréner Roberto De Zerbi už nebude ďalej viesť futbalistov tímu Olympique Marseille. S účastníkom Ligue 1 sa dohodol na ukončení spolupráce po nedeľnej prehre v šlágri s Parížom St. Germain 0:5.

Štyridsaťšesťročný tréner zasadol na lavičku Marseille v lete 2024. V uplynulej sezóne klub priviedol k druhému miestu v lige. Po 21. kole je Olympique na 4. priečke s mankom 12 bodov na vedúcich Parížanov. „Po diskusiách medzi všetkými zainteresovanými stranami vo vedení klubu, majiteľom, prezidentom, športovým riaditeľom a trénerom, sme pristúpili k zmene na lavičke mužstva. Bolo to náročné spoločné rozhodnutie, prijali sme ho po dôkladnom zvážení a v najlepšom záujme klubu, aby sme mohli reagovať na športové výzvy v závere sezóny,“ zverejnil Olympique podľa AFP.
.

Neprehliadnite

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident sa stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom

Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny