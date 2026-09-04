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Tréner De Zerbi tvrdí, že Richarlison sa rozhodol odísť z Tottenhamu
Podľa anglických médií bol v hre Richarlisonov návrat do Evertonu, no ten údajne zlyhal pre platové požiadavky hráča.
Autor TASR
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Londýn, 4. septembra (TASR) - Brazílsky futbalový útočník Richarlison je údajne na odchode z Tottenhamu. Naznačil to tréner Roberto De Zerbi, ktorý po jeho vynechaní zo zostavy pred sobotňajším zápasom s Nottinghamom povedal, že chce pracovať iba s „hladnými“ hráčmi.
Podľa anglických médií bol v hre Richarlisonov návrat do Evertonu, no ten údajne zlyhal pre platové požiadavky hráča. Ako ďalšie možnosti sa spomína záujem klubov z Turecka a Saudskej Arábie. V drese Tottenhamu nemôže hrať v Premier League minimálne do januára po tom, čo nefiguroval v 25-člennom kádri. Richarlison na sociálnych sieťach uviedol, že „nikdy viac za mňa nikto nerozhodne o mojej budúcnosti“. De Zerbi však povedal, že to bol práve Richarlison, kto inicioval prestup. „Myslím si, že on sa o všetkom rozhodol sám. Hovoril so mnou na začiatku predsezónneho obdobia a povedal mi, že jeho myšlienkou a túžbou bolo odísť,“ povedal tréner Tottenhamu na piatkovej predzápasovej tlačovej konferencii.
Spurs prehrali svoje úvodné dva zápasy sezóny s Brentfordom (0:3) a Newcastlom (0:2) a nestrelili v nich ani gól. Táto bilancia je pre klub mimoriadne nepríjemná, keďže počas leta utratil na prestupovom trhu približne 300 miliónov libier. V kádri Tottenhamu figuruje aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.
Podľa anglických médií bol v hre Richarlisonov návrat do Evertonu, no ten údajne zlyhal pre platové požiadavky hráča. Ako ďalšie možnosti sa spomína záujem klubov z Turecka a Saudskej Arábie. V drese Tottenhamu nemôže hrať v Premier League minimálne do januára po tom, čo nefiguroval v 25-člennom kádri. Richarlison na sociálnych sieťach uviedol, že „nikdy viac za mňa nikto nerozhodne o mojej budúcnosti“. De Zerbi však povedal, že to bol práve Richarlison, kto inicioval prestup. „Myslím si, že on sa o všetkom rozhodol sám. Hovoril so mnou na začiatku predsezónneho obdobia a povedal mi, že jeho myšlienkou a túžbou bolo odísť,“ povedal tréner Tottenhamu na piatkovej predzápasovej tlačovej konferencii.
Spurs prehrali svoje úvodné dva zápasy sezóny s Brentfordom (0:3) a Newcastlom (0:2) a nestrelili v nich ani gól. Táto bilancia je pre klub mimoriadne nepríjemná, keďže počas leta utratil na prestupovom trhu približne 300 miliónov libier. V kádri Tottenhamu figuruje aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.