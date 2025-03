Tréner Dendis nominoval na prvú fázu prípravy 17 hráčov

Program SR 18 - 1. fáza prípravy na MS



Štvrtok, 3. apríla:



17.00 SLOVENSKO - Lotyšsko



Piatok 4. apríla:



11.00 SLOVENSKO - Lotyšsko







Nominácia SR 18 na prvú fázu prípravy na MS v Piešťanoch a prípravné zápasy s Lotyšsko v Trenčíne (31.03. - 04.04.2025):



Brankári: Samuel Hrenák (do 3.4./HK DUKLA Trenčín), Patrik BREZÁNI (HKM Zvolen)



Obrancovia: Marcus Kršák (HO HAMIKOVO Hamuliakovo), Marek Oboril (HC Košice), Kristián Renner (HK ŠKP Poprad), Samuel Jaroška (HK DUKLA Trenčín), Adrian Raška (VLCI Žilina-mládež), Tomáš Vajko (VLCI Žilina-mládež/HC Topoľčany)



Útočníci: Jakub Habla (HC Košice), Andrej Zuščák (HC Košice), Kristián Kriška (mládež HKM 32 Liptovský Mikuláš), Samuel Murín (HK Rysy Spišská Nová Ves), Samuel Hybský (HKM Zvolen), Lukáš Hukel (HKM Zvolen/HK Detva), Jakub Dubravík (VLCI Žilina-mládež/HC Topoľčany), Adam Straka (Bishop's College School Varsity (Kan.)), Timothy Kazda (Chicago Steel (USA))







Realizačný tím:



Manažér: Branislav Varga



Hlavný tréner: Martin Dendis (od 30.3.)



Asistenti trénera: Michal Dostál (od 30.3.)



Tréner brankárov: Adam Štepanovský (od 30.3.)



Video analytik: Pavol Rybár



Kondičný tréner: Ján Munka (od 30.3.)



Zdravotné zabezpečenie: Marko Bernadič (do 2.4.), Katarína Moravíková (od 3.4.)



Maséri: Ľuboš Ondrejka (od 30.3.), Štefan Sýkora



Športový psychológ: Peter Kuračka (do 1.4.)

Bratislava, 25. marca (TASR) – V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov na prvú fázu prípravy pred MS v USA (Frisco, Allen) figuruje 17 hráčov, ktorým už klubové povinnosti umožňujú účasť v národnom tíme. Zraz sa začne 31. marca, pričom nominácia sa bude priebežne aktualizovať v závislosti od vývoja play-off jednotlivých súťaží.Slováci odohrajú v rámci úvodnej časti prípravy dva zápasy proti Lotyšsku na zimnom štadióne Stredoškolskej hokejovej akadémie v Trenčíne.uviedol hlavný tréner Martin Dendis.Reprezentanti do 18 rokov budú na svetovom šampionáte obhajovať vlaňajšie štvrté miesto. Okrem dvojzápasu s Lotyšskom ich v príprave čaká aj dvojzápas s českou reprezentáciou a pred turnajom aj prípravný duel so Švajčiarskom v dejisku šampionátu.doplnil Dendis.