Tréner Devils Keefe pochválil výkon Nemca: Odohral veľmi dobrý zápas

New York 14. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec oslávil návrat do zostavy New Jersey víťazným gólom. V 49. minúte parádnou strelou prekonal Stuarta Skinnera a rozhodol v NHL o víťazstve Devils nad minuloročným finalistom Edmontonom Oilers 3:2. Jeho výkon pochválil aj tréner “diablov” Sheldon Keefe.



Nemec sa po nevydarenom zápase s Winnipegom, keď mal pri prehre 1:6 tri mínusky, nedostal v nasledujúcich dvoch dueloch do zostavy a zápasy vo Philadelphii a s Columbusom sledoval len z tribúny. V zápase s Edmontonom sa však vrátil do tretej obrannej formácie a mimo zostavy zostal Dennis Cholowski.



“Nemo (Šimon Nemec) odohral veľmi dobrý zápas. Dobre posúval puk, mal viacero výborných obranných zákrokov a záver vyšperkoval perfektnou strelou a gólom,” povedal Keefe po zápase pre klubový web.



Dvadsaťjedenročný Nemec skóroval prvýkrát v sezóne a štvrtýkrát v kariére. V NHL strelil prvý gól od 11. marca 2024 a bol to jeho druhý víťazný zásah, keď predtým rozhodol 7. decembra 2023 o triumfe nad Seattlom Kraken 2:1.



V tejto sezóne neprežíva jednoduché obdobie a o miesto v zostave musí tvrdo bojovať. Začal v NHL, ale potom časť sezóny strávil na farme v Utice Comets (AHL) a po návrate do profiligy bol niektoré zápasy len zdravý náhradník. “Po zlom zápase s Winnipegom sa ocitol mimo zostavy a mal čas popremýšľať nad svojimi výkonmi. Videl som veľké zlepšenie a dokázal, že je profesionál. Som rád ako sa k tomu postavil, miesto na ľade si zaslúžil a po takomto výkone si otvoril dvere do zostavy,” dodal Keefe. Ďalší duel odohrajú Devils v sobotu večer o 20:00 SEČ na ľade Pittsburghu Penguins.