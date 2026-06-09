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Tréner Dujeux povedie Lorient, vo funkcii nahradil Pantaloniho
Dujeux bol od marca 2023 kormidelníkom Angers, v ďalšej sezóne sa mu s klubom podarilo vrátiť medzi francúzsku elitu.
Autor TASR
Lorient 9. júna (TASR) - Alexandre Dujeux sa stal novým trénerom futbalistov Lorientu. Vo funkcii kouča klubu francúzskej Ligue 1 nahradil Oliviera Pantaloniho. Dujeux podpísal dvojročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu, informovala o tom agentúra AP.
Dujeux bol od marca 2023 kormidelníkom Angers, v ďalšej sezóne sa mu s klubom podarilo vrátiť medzi francúzsku elitu. Ako hráč odohral na poste obrancu vyše 400 zápasov za francúzske kluby Red Star, Chateauroux, Le Havre, Troyes, Ajaccio a Tours.
Dujeux bol od marca 2023 kormidelníkom Angers, v ďalšej sezóne sa mu s klubom podarilo vrátiť medzi francúzsku elitu. Ako hráč odohral na poste obrancu vyše 400 zápasov za francúzske kluby Red Star, Chateauroux, Le Havre, Troyes, Ajaccio a Tours.