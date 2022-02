Tréner Dukly Trenčín Lehterä nabáda k trpezlivosti: Výsledky prídu

Trenčín 28. februára (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín siahali v 42. kole Tipos extraligy na tri body, ale napokon si z košickej Steel arény odniesli len jeden. Počas zápasu otočili skóre z 1:0 na 1:2 vo svoj prospech, ale obrat dosiahli aj domáci, ktorí ho zakončili víťazným gólom v samostatných nájazdoch.



"Naša hra je dobrá a výsledky určite prídu," povedal tréner Dukly Tero Lehterä. Trenčania prehrávali od 5. minúty 0:1, ale po úniku Denisa Hudeca vyrovnali a obranca Tomáš Starosta ich po prečíslení dostal do vedenia 2:1. O to však v tretej časti prišli, keď doplatili na vylúčenie, ktoré potrestal Oliver Jokeľ. "Mali sme pomalší vstup do zápasu. Postupne sme to otočili, mali sme silných 7 minút. V druhej časti sme si vypracovali veľa šancí na gól a fungovala nám aj obrana. V tretej časti si oba tímy vytvorili šance, bolo to hore-dole. Musíme byť trpezliví, kým sa dostavia výsledky," poznamenal Lehterä. Kapitán trenčianskeho tímu Tomáš Starosta uznal aj kvalitu domáceho tímu. "Počas zápasu sme vyhrávali, ale Košice hrali dobre. Vyrovnali a v nájazdoch boli o jeden gól lepší," uviedol Starosta.



Trenčania sú po 43 odohratých zápasoch na 9. mieste a na 6. priečku strácajú 7 bodov. Banská Bystrica, ktorá uzatvára prvú šestku, má o tri odohraté zápasy viac než Dukla, takže Trenčania majú šancu na priamu účasť v play off. "Do konca základnej časti je už iba málo zápasov a body potrebuje každý. Aj my sme v Košiciach chceli tri, berieme len jeden. Zamerať sa už musíme na ďalší náročný zápas v Michalovciach," povedal Starosta.