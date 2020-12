Tréner Eibaru sa hneval na arbitrov po ruke Ramosa: Nemajú v tom jasno

Madrid 21. decembra (TASR) - Futbalisti majstrovského Realu Madrid sa po triumfe na ihrisku Eibaru (3:1) dotiahli v tabuľke španielskej La Ligy s 29 bodmi na vedúce Atletico. Po nedeľňajšom zápase 14. kola sa hovorilo najmä o situácii z 82. minúty, keď za stavu 2:1 pre hostí kapitán Realu Sergio Ramos zahral v šestnástke rukou.



Domáci si boli istí, že budú kopať jedenástku. Po centri do šestnástky Realu hlavičkoval Jošinori Muto, zakončil do Ramosovho lakťa, ktorý mal obranca Realu ďaleko od tela. Ale po konzultácii hlavného arbitra s technológiou VAR zostali domáci smutní a rozčarovaní. "Zahral rukou, vyzeralo to na penaltu," citoval denník Marca trénera Eibaru Josého Luisa Mendilibara. "Ramos si tiež myslel, že sa bude kopať penalta, pretože o tom hovoril s ostatnými hráčmi. Bol by som rád, keby povedal, čo si myslí. Inokedy sa rozhodca pozerá na VAR tri minúty a sleduje všetky zábery z kamier. Tentokrát sa rozhodol za 20 sekúnd. Videl to tak jasne, že to nemala byť penalta? Nikto nemá jasno v tom, či mala byť, alebo nemala. Takéto zásahy hráča rukou sú bežné. Ale je smutné, že v tom nemajú jasno ani rozhodcovia."



O tom, že by mali byť arbitri jednotní pri takýchto zásahoch rukou, hovoril aj tréner Realu Zinedine Zidane: "Najdôležitejšie je, aby mal rozhodca v týchto veciach jasno. Nechcem to viac komentovať, rozhodca je tu na to, aby zapískal a hotovo."



O triumfe "bieleho baletu" rozhodli góly Karima Benzemu, Luku Modriča a Lucasa Vazqueza. "Mám veľmi dobré pocity vo všetkom. Začali sme veľmi dobre, dali sme dva rýchle góly, ale je tu aj súper a on mal svoje dobré chvíle. Trápili sme sa, no hru sme kontrolovali. Prvých dvadsať minút bolo z našej strany veľkolepých vďaka mobilite, ktorú sme mali na ihrisku. Zápas sme kontrolovali od začiatku do konca. Musíme si teraz odpočinúť, pretože nás čaká náročný program, hráme každé tri dni," dodal Zidane.



Darí sa Celte Vigo, ktorá zvíťazila nad Deportivom Alaves 2:0. O štvrtom ligovom triumfe galícijského tímu za sebou rozhodol dvoma gólmi Brais Mendez. Nový tréner Celty Argentínčan Eduardo "Chacho" Coudet pokropil mužstvo živou vodou, vytiahol ho z pásma zostupu už na ôsme miesto neúplnej tabuľky. "Vždy sa snažíte zlepšovať, neexistuje nič, čo by vás zastavilo s tým, že to už ďalej nejde. Musíte sa pripraviť na každý zápas a nepozerať sa späť. Užijeme si túto chvíľu a pripravíme sa na ďalší zápas proti Getafe, ktorý bude veľmi ťažký. V prvom polčase sme mali množstvo gólových šancí, trápili sme sa počas celého zápasu iba 10 minút. Musíme sa stále zlepšovať, mám dobrý pocit z toho, že sa nám to darí najmä pri hre s loptou. Hráči majú túžbu víťaziť a to ma necháva pokojným," uviedol Coudet.



Španielska La Liga má na programe ďalšie zápasy tento týždeň v utorok a v stredu.