Tréner Ekvádoru verí, že Caicedo by mohol hrať v úvodnom zápase na MS
Vylúčenie v septembrovom zápase znamená, že v úvodnom stretnutí šampionátu proti Pobrežiu Slonoviny (14. júna) by nemal byť svojej krajine k dispozícii.
Autor TASR
Madrid 26. marca (TASR) - Tréner ekvádorskej futbalovej reprezentácie Sebastian Beccacece verí, že Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) umožní Moisesovi Caicedovi aj napriek trestu za červenú kartu hrať v úvodnom zápase MS 2026. Stredopoliar anglickej Chelsea nedohral po druhej žltej karte posledný zápas kontinentálnej kvalifikácie proti Argentíne.
Vylúčenie v septembrovom zápase znamená, že v úvodnom stretnutí šampionátu proti Pobrežiu Slonoviny (14. júna) by nemal byť svojej krajine k dispozícii. Tamojšia federácia však podľa agentúry AFP už požiadala o zrušenie trestu. Beccacece si myslí, že by to bolo správne rozhodnutie. „Neviem v akom štádiu to je, ale podľa môjho názoru by to bolo férové. V podobných situáciách by bolo lepšie, keby si trest odpykal v zápase kvalifikácie, takto mi to príde najlogickejšie. Ľudia vo vedení FIFA futbalu rozumejú. Uvidíme, či sa moja intuícia naplní,“ zhodnotil situáciu 45-ročný Argentínčan.
Ekvádor prešiel kvalifikáciou s bilanciou 8 výhier, 8 remíz a zaznamenal len dve prehry. Na MS sa hráči juhoamerickej krajiny dostali druhýkrát za sebou a v E-skupine ich čaká aj Nemecko a Curacao. V piatok odohrajú v Madride prípravný zápas proti Maroku.
Vylúčenie v septembrovom zápase znamená, že v úvodnom stretnutí šampionátu proti Pobrežiu Slonoviny (14. júna) by nemal byť svojej krajine k dispozícii. Tamojšia federácia však podľa agentúry AFP už požiadala o zrušenie trestu. Beccacece si myslí, že by to bolo správne rozhodnutie. „Neviem v akom štádiu to je, ale podľa môjho názoru by to bolo férové. V podobných situáciách by bolo lepšie, keby si trest odpykal v zápase kvalifikácie, takto mi to príde najlogickejšie. Ľudia vo vedení FIFA futbalu rozumejú. Uvidíme, či sa moja intuícia naplní,“ zhodnotil situáciu 45-ročný Argentínčan.
Ekvádor prešiel kvalifikáciou s bilanciou 8 výhier, 8 remíz a zaznamenal len dve prehry. Na MS sa hráči juhoamerickej krajiny dostali druhýkrát za sebou a v E-skupine ich čaká aj Nemecko a Curacao. V piatok odohrajú v Madride prípravný zápas proti Maroku.