Tréner Eriksson potvrdil, že má rakovinu: Budem tu rok, možno menej

Štokholm 11. januára (TASR) - Švédsky futbalový tréner Sven-Goran Eriksson povedal, že má rakovinu a zostáva mu možno menej ako rok života. Uviedol to pre švédske rádio P1. O svojej chorobe sa dozvedel po náhlom kolapse.



Vo februári minulého roka uviedol, že pre zdravotné problémy obmedzí svoje verejné vystupovanie. Vo štvrtok v rozhovore potvrdil: "Každý chápe, že mám chorobu, ktorá nie je dobrá a každý si myslí, že je to rakovina. A áno, je to tak." Dodal, že má rakovinu pankreasu a že je neoperovateľná. "V najlepšom prípade mám možno rok, v najhoršom možno trochu menej."



Sedemdesiatpäťročný kormidelník fanúšikom odkázal, že sa snaží myslieť pozitívne. "Mohol by som o tom neustále premýšľať, sedieť doma a byť nevrlý a myslieť si, že mám smolu a tak ďalej. Ale to nie je dobrá cesta. Pozerám sa na veci pozitívne a neutápam sa v nešťastí."



Eriksson bol vôbec prvým trénerom anglickej reprezentácie, ktorý sa narodil v zahraničí. Na lavičke tímu pôsobil v rokoch 2001-2006 po tom, čo sa preslávil ligovými titulmi na klubovej úrovni s talianskym Laziom, portugalskou Benficou a IFK Göteborg. Angličanov viedol na MS v rokoch 2002 a 2006 a k dispozícii mal hráčov, ktorých britské médiá označili za "zlatú generáciu". V tíme boli David Beckham, Steven Gerrard, či Wayne Rooney. Na oboch turnajoch sa dostali do štvrťfinále, potom vypadli s Brazíliou, resp. s Portugalskom. Na ďalšom veľkom turnaji pod vedením Erikssona, na ME v roku 2004 Angličanov vyradilo vo štvrťfinále opäť Portugalsko po rozstrele z 11 m.



Eriksson naposledy trénoval národný tím Filipín v rokoch 2018-19 a naposledy pôsobil ako športový riaditeľ v Karlstade, v tíme tretej švédskej ligy.