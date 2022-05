Tréner Filc: Prejavila sa viera vo vlastnú kvalitu

Slovenskí hokejisti získali na Majstrovstvách sveta v hokeji v Göteborgu zlaté medaily. Na sn. záverečný hvizd rozhodcu a explózia radosti na slovenskej striedačke, foto z archívu. Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 10. mája (TASR) - Úspechu slovenských hokejistov na "zlatých" majstrovstvách sveta v roku 2002 predchádzal neúspech na zimnej olympiáde v Salt Lake City, ktorá sa konala len pár mesiacov predtým. Pri 20. výročí jediného slovenského titulu v ére samostatnosti to pre TASR uviedol vtedajší reprezentačný tréner Ján Filc.Následne sa podľa jeho slov vytvoril v Göteborg veľmi silný a jednoliaty tím s jasnou vnútornou motiváciou ukázať svetu, aká je kvalita slovenského hokeja.povedal Filc.Dôležité bolo postupné dopĺňanie reprezentácie o hráčov, ktorí prichádzali z NHL.zdôraznil bývalý tréner.Atmosféru na Slovensku, keď sa vrátila reprezentácia s najcennejším kovom poznal on a čiastočne aj iní hráči. Oslavy zažili už po Petrohrade, kde v roku 2000 získala reprezentácia strieborné medaily.vyznal sa.Na margo úspechu mladej generácie na nedávnych ZOH v Pekingu uviedol, že to bolo dobre vyskladané mužstvo, kde boli hráči, ktorí už preukázali svoju kvalitu aj na medzinárodnom fóre v kategóriách dospelých.zdôraznil pre TASR.Slovenská reprezentácia mala na MS vo Švédsku skvelé mužstvo, ktoré bolo dobre zložené a každý hráč vedel, akú má rolu v tíme. Napokon si všetko sadlo. Uviedol to bývalý reprezentačný brankár a súčasný tréner brankárov Ján Lašák.zdôraznil.Na jeho famózny zákrok v dôležitom semifinále s domácim Švédskom, keď v prvej minúte predĺženia chytil takmer do prázdnej brány strelu Andreas Johanssona pre TASR zopakoval:To, čo nasledovalo pred a po príchode na Slovensko, označil Lašák za obrovskú eufóriu, ktorá sa nedá slovami opísať.spomenul.Na nedávny zisk bronzovej medaily na ZOH v Pekingu povedal, že nikto neveril, že by to slovenská mladá hokejová reprezentácia mohla dosiahnuť.dodal pre TASR Lašák.