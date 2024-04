Tréner Finch má po zrážke so zverencom Conleym roztrhnutú šľachu

New York 29. apríla (TASR) - Americký basketbalový tréner Chris Finch utrpel zranenie vo štvrtom zápase 1. kola play off zámorskej NBA. Kouč Minnesoty sa v záverečnej štvrtine duelu proti Phoenixu (122:116) zrazil s vlastným zverencom Mikeom Conleym a pri strete si roztrhol šľachu v pravom kolene.



Conley dribloval po postrannej čiare, keď sa zrazil s protihráčom Devinom Bookerom a následne vletel do Fincha, ktorý sa okamžite chytil za koleno. Niekoľko minút ležal na palubovke, z ihriska odišiel za pomoci a neskôr opustil štadión na vozíku. Asistent trénera Micah Nori riadil tím počas záverečných 101 sekúnd a po stretnutí aktualizoval zdravotný stav kormidelníka Timberwolves: "Je očividne v dobrej nálade a chlapci tiež."



Hráči Minnesoty v noci na pondelok ako prví postúpili do 2. kola vyraďovacej fázy, keď zdolali Suns 4:0 na zápasy.