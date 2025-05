Tréner Fiorentiny Palladino odchádza z klubu po vzájomnej dohode

Florencia 30. mája (TASR) - Taliansky futbalový tréner Rafaele Palladino opúšťa klub ACF Fiorentina po vzájomnej dohode s vedením. Štyridsaťjedenročný kormidelník strávil v Toskánsku jednu sezónu, spolu s ním odchádza aj celý trénerský personál.



Palladino pritom len pred necelým mesiacom predĺžil zmluvu s Fiorentinou až do roku 2027. Pred uplynulou sezónou nahradil na lavičke krajana Vincenza Italiana, ktorý odišiel do Bologne. S tímom obsadil v domácej súťaži šiestu priečku, v Konferenčnej lige im v semifinále vystavil stopku Real Betis.



Podľa talianskych médií sa Talian nezhodol so športovým riaditeľom klubu Danielem Pradem. Pripomenula agentúra AFP.