Tréner Fischer nebude v dueli s Bayernom na lavičke Unionu Berlín

Berlín 15. mája (TASR) - Švajčiarsky futbalový tréner Urs Fischer nebude sedieť na lavičke Unionu Berlín v zápase nemeckej Bundesligy proti Bayernu Mníchov. Päťdesiatštyriročný kouč musel odcestovať do rodnej krajiny, pretože mu zomrel svokor.



Do Nemecka sa vráti až v nedeľu vo večerných hodinách, informoval o tom švajčiarsky Blick. Proti Bayernu, ktorý je so štvorbodovým náskokom na čele tabuľky, bude viesť Union z lavičky Fischerov asistent Markus Hoffmann.