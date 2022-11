Tréner Flick si nemyslí, že v prípade vypadnutia na MS príde o prácu

Dauha 30. novembra (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Hans-Dieter Flick sa v stredu zasmial na otázke, či príde o prácu, ak Nemecko vypadne z majstrovstiev sveta už v skupinovej fáze na druhom turnaji za sebou. Jeho zverenci musia vo štvrtok zdolať Kostariku a dúfať, že Španielsko zoberie body Japonsku, aby mali istotu postupu medzi najlepších šestnásť tímov.



Flick v stredu v Dauhe povedal, že neplánuje odstúpiť, ale vie, že toto rozhodnutie nebude len na ňom. "Áno, z mojej strany môžem potvrdiť, že to nebude môj posledný zápas," povedal Flick s úsmevom a dodal: "Človek nikdy nevie, čo je za rohom, ale teším sa na domáce ME v roku 2024. Mám zmluvu do roku 2024, ale to je ešte ďaleko."



V závislosti od ďalších výsledkov sa môže stať, že Nemecko bude potrebovať vyhrať až o osem gólov, aby sa vyhlo vypadnutiu z MS, no Flick povedal, že myšlienky na gólový rozdiel mu neprišli na um napriek tomu, že Nemecko nemá všetko vo vlastných rukách. "Myslím si, že je trochu neúctivé povedať, že proti Kostarike strelíme osem gólov. Boli by sme radi, keby sme tento zápas jednoducho vyhrali," povedal.



Nemecko sa ocitlo v zložitej pozícii, keďže v prvom zápase utrpelo šokujúcu prehru s Japonskom a potom uhralo remízu so Španielskom. Flick zdôraznil, že sa pred kľúčovým zápasom necíti pod tlakom. "Čo je to tlak? V tejto situácii hráme o postup do osemfinále, je to príjemné a preto sme tu. Necítil som žiadny tlak ani po zápase proti Japonsku, necítim ho ani teraz," dodal 57-ročný Nemec.