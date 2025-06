Tréner Floridy Maurice dosiahol 1000 víťazstiev ako tretí v histórii

Sunrise 10. júna (TASR) - Tréner hokejistov Floridy Paul Maurice dosiahol ako tretí v histórii 1000 víťazných zápasov v NHL. Míľnik zavŕšil v treťom finálovom zápase play off, v ktorom Florida zvíťazila nad Edmontom 6:1 a v sérii sa ujala vedenia 2:1. Pred päťdesiatosemročným Kanaďanom dosiahli na štvorciferný počet víťazstiev v základnej časti + play off iba Scotty Bowman (1467) a Joel Quenneville (1090).



Útočník Floridy Brad Marchand sa stal prvým hráčom v histórii finálových zápasov, ktorý strelil rozhodujúci gól v predĺžení a v ďalšom zápase otvoril skóre už v 1. minúte. Do histórie sa zapísal aj jeho spoluhráč obranca Nate Schmidt, ktorý si v každom z úvodných troch finálových zápasov pripísal asistenciu. Podarilo sa mu to iba ako deviatemu obrancovi v histórii. Štvorzápasovú sériu s asistenciami dosiahli vo finále iba Brad Stuart, Stefan Persson a Denis Potvin. Na priebežných 3:1 upravil útočník Sam Bennett, ktorý skóroval vo štvrtom zápase play off po sebe, čím vytvoril klubový rekord Floridy vo vyraďovacej časti. Jediný gól Edmontonu strelil útočník Corey Perry, ktorý sa stal iba tretím hráčom v histórii, ktorý strelil minimálne dva góly vo finálovej sérii vo veku 40 rokov. Okrem neho sa to v minulosti podarilo aj Igorovi Larionovovi (2002) a Markovi Recchimu (2011), ktorí strelili ako štyridsiatnici tri góly vo finálových sériách.