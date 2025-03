Tréner Fonseca z Olympique Lyon dostal dištanc do konca novembra

Paríž 6. marca (TASR) - Portugalský futbalový tréner Paulo Fonseca z Olympique Lyon dostal od disciplinárnej komisie francúzskej Ligue 1 zákaz pohybovať sa v priestoroch lavičky do konca novembra. Dištanc si vyslúžil za agresívne správanie v ligovom zápase s Brestom. Fonseca si neudržal nervy na uzde a dostal sa do ostrej konfrontácie s hlavným rozhodcom.



Kouč Lyonu má do 30. novembra zároveň zákaz vstupu do rozhodcovskej šatne. Arbiter Benoit Millot vylúčil Fonsecu v nadstavenom čase víťazného duelu s Brestom (2:1) po tom, ako 51-ročný tréner nahnevane zareagoval na potenciálny pokutový kop pre súpera. Po obdržaní červenej karty vyštartoval na Millota, zblízka na neho kričal, pričom sa mu jemne dotkol tváre. Od rozhodcu ho musel odtiahnuť kapitán Lyonu Corentin Tolisso. Fonseca sa snažil konfrontovať Millota ešte raz, ale v tom mu už zabránili jeho zverenci.



"Fonseca sa prezentoval zastrašovaním, keď na rozhodcu zaútočil a kričal na neho. Komisia musí s ľútosťou konštatovať, že zo strany hlavného trénera prišlo v najvyššej francúzskej súťaži opäť k hrubému nešportovému správaniu. Takýto prístup je úplne neakceptovateľný. Fonseca by mal ísť vzhľadom na pozíciu, ktorú zastáva, ostatným ľuďom príkladom," uviedol pre AFP šéf komisie Sebastien Deneux.