Tréner futbalistov Enrique je rád, že môže opäť počítať s Dembelem

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dembele by sa mal vrátiť do zostavy PSG v utorňajšom zápase Ligy majstrov proti Bayeru Leverkusen.

Autor TASR
Paríž 20. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Paríža Saint-Germain je rád, že Ousmane Dembele sa už úplne zotavil zo zranenia stehenného svalu. Podľa Luisa Enriqueho je to kľúčový hráč. Dembele by sa mal vrátiť do zostavy PSG v utorňajšom zápase Ligy majstrov proti Bayeru Leverkusen.

„Ousmane sa ani po zisku Zlatej lopty nezmenil. Je to ten istý hráč a veľká osobnosť. Je iný ako ostatní, pre Paríž je kľúčový. Veľmi ma teší, že môžem opäť počítať s jeho službami a že po pauze zavinenej zraneniami budú k dispozícii aj Marquinhos a Desire Doue," uviedol Enrique pre akreditované médiá na predzápasovej tlačovej konferencii.
