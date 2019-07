Tréner futbalovej reprezentácie SR Pavel Hapal oslávi 50 rokov

Život rodáka z Kroměříža je najmä v uplynulých rokoch úzko spätý so Slovenskom.

Kroměříž/Bratislava 27. júla (TASR) - Bývalý československý a český futbalový reprezentant, súčasný tréner slovenskej reprezentácie Pavel Hapal bude mať v sobotu 27. júla 50 rokov.



Život rodáka z Kroměříža (narodený 27. júla 1969) je najmä v uplynulých rokoch úzko spätý so Slovenskom. "Za 50 rokov od skorej mladosti do začínajúcej jesene života som spokojný. Možno boli chvíle, keď mi nebolo ľahko, ako keď som sa zranil vo futbalovej kariére, ale na druhej strane aj na toto spomínam. Síce nie moc príjemne, no aj to patrí k životu. Zatiaľ nie je čas bilancovať, ale tých 50 rokov som prežil, ako sa patrí," povedal Hapal pre TASR.



Od tínedžerských rokov odborníci a tréneri považovali stredopoliara za veľký talent československého, respektíve českého futbalu. Svoje kvality predviedol už ako 17-ročný v drese Sigmy Olomouc, za ktorú nastupoval v rokoch 1986 až 1988. Roky 1988 až 1990 odohral v Dukle Praha, odkiaľ sa opäť na dva roky vrátil do Olomouca a so Sigmou v sezóne 1991/1992 postúpil do štvrťfinále Pohára UEFA.



Neobišli ho ani zahraničné ponuky. V rokoch 1992 až 1995 si obliekal dres Bayeru 04 Leverkusen v Nemecku, s ktorým v sezóne 1992/1993 získal Pohár DFB. Roky 1995 až 1999 absolvoval s prestávkou v materskom Olomouci v španielskom klube CD Tenerife. Český titul získal až vo farbách pražskej Sparty v sezóne 1999/2000. Nasledujúci ročník odohral opäť v Sigme, za ktorú počas svojich pôsobení absolvoval viac ako 140 zápasov a strelil 46 gólov.



Hapalovu hráčsku kariéru negatívne ovplyvnilo zranenie nohy. Ako hráč Tenerife si v roku 1996 zlomil nohu v zápase s Realom Sociedad San Sebastian. Pre zranenie si nezahral ani na európskom šampionáte v Anglicku. S českou reprezentáciou síce na EURO 1996 vycestoval, ale len v pozícii člena výpravy. Za bývalé Československo odohral v rokoch 1991 až 1993 21 zápasov a strelil jeden gól. Český reprezentačný dres si obliekol v desiatich dueloch. Koniec hráčskej kariéry oznámil v júni 2002, keď nastupoval najprv za České Budějovice a potom za Tatran Jakubčovice.



Trénerskú kariéru odštartoval v rokoch 2003 až 2004 na lavičke SFC Opava. V ročníku 2004/2005 pôsobil v FC Zlín. V sezóne 2005/2006 viedol Baník Ostrava. Ako hlavný kormidelník doviedol FC Nitra v ročníku 2007/2008 na tretiu priečku v najvyššej slovenskej súťaži. Po úspešnom pôsobení na Slovensku sa v sezóne 2008/2009 posadil na lavičku FK Mladá Boleslav.



V roku 2009 Hapala angažoval MŠK Žilina, s ktorým vyhral v sezóne 2009/2010 ligový titul a doviedol ho aj do skupinovej fázy Ligy majstrov 2010/2011. V nej jeho zverenci v konkurencii londýnskej Chelsea, Olympique Marseille a CSKA Moskva nezískali ani bod. Žilinu vymenil za poľský klub Zaglebie Lubin, v ktorom pôsobil do roku 2013. Na Slovensko sa vrátil o rok neskôr, keď prebral FK Senica.



Slovenský futbalový zväz (SFZ) oslovil v roku 2015 Hapala s ponukou viesť národné mužstvo do 21 rokov. Mladíkov, medzi ktorými boli Milan Škriniar, Stanislav Lobotka či Albert Rusnák, koučoval do roku 2018. S tímom postúpil na majstrovstvá Európy 2017 tejto vekovej kategórie do Poľska, kde mladíci obsadili piate miesto. Iba tesne im ušla účasť v semifinále.



V marci 2018 začal Hapal trénovať Spartu Praha, ale jeho anabáza sa skončila už v júli. V októbri minulého roka ho SFZ angažoval na post hlavného trénera slovenskej reprezentácie. Na tejto pozícii vystriedal Jána Kozáka a stal sa prvým zahraničným koučom národného tímu, ktorému sa upísal na kvalifikačný cyklus EURO 2020: "Musím povedať, že tých momentov za roky na Slovensku sa nazbieralo mnoho. Či už to boli titul a postup do Ligy majstrov v Žiline, výborná partia hráčov v Senici, v Nitre prvé trénerské kroky a hneď úspešné. Samozrejme, postup s reprezentačnou dvadsaťjednotkou na majstrovstvá Európy. Opäť sa zišli kvalitní hráči a výborná partia a to teraz postupuje ďalej smerom k A-mužstvu. Všade, kde som pôsobil, mám dobré spomienky, ťažko sa niečo vyberá, bolo toho dosť."



SFZ má v prípade postupu na šampionát opciu na predĺženie kontraktu: "Samozrejme, každý človek chce byť v práci úspešný. Najväčším úspechom by bol postup na majstrovstvá Európy a urobíme preň maximum. Na to sa sústredím nielen ja, ale aj hráči."