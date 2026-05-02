Tréner Gašparík doviedol Górnik Zabrze k triumfu v Poľskom pohári

Na snímke hlavný tréner Górniku Zabrze Michal Gašparík sleduje svojich zverencov v prípravnom zápase MŠK Žilina - Górnik Zabrze v Žiline v sobotu 10. januára 2026. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Jeho zverenci zvíťazili v sobotňajšom finále vo Varšave nad Rakówom Čenstochová 2:0.

Varšava 2. mája (TASR) - Slovenský tréner Michal Gašparík doviedol futbalistov Górniku Zabrze k triumfu v Poľskom pohári. Jeho zverenci zvíťazili v sobotňajšom finále vo Varšave nad Rakówom Čenstochová 2:0.

Pre Górnik to bol prvý triumf v Poľskom pohári od roku 1972, do finále sa dostal po 25 rokoch. Gašparík sa dostal do pohárového finále v piatej sezóne v rade. V predošlých štyroch viedol Spartak Trnava, ktorý doviedol k trom titulom - 2022, 2023, 2025. V Zabrze pôsobí spoločne so slovenskými asistentmi Tomášom Prisztácsom a Mariánom Hodulíkom.

Poľský pohár - finále:

Górnik Zabrze - Raków Čenstochová 2:0 (1:0)
Góly: 32. Massimo, 65. Khlan
