Tréner Gašparík doviedol Górnik Zabrze k triumfu v Poľskom pohári
Jeho zverenci zvíťazili v sobotňajšom finále vo Varšave nad Rakówom Čenstochová 2:0.
Varšava 2. mája (TASR) - Slovenský tréner Michal Gašparík doviedol futbalistov Górniku Zabrze k triumfu v Poľskom pohári. Jeho zverenci zvíťazili v sobotňajšom finále vo Varšave nad Rakówom Čenstochová 2:0.
Pre Górnik to bol prvý triumf v Poľskom pohári od roku 1972, do finále sa dostal po 25 rokoch. Gašparík sa dostal do pohárového finále v piatej sezóne v rade. V predošlých štyroch viedol Spartak Trnava, ktorý doviedol k trom titulom - 2022, 2023, 2025. V Zabrze pôsobí spoločne so slovenskými asistentmi Tomášom Prisztácsom a Mariánom Hodulíkom.
Poľský pohár - finále:
Górnik Zabrze - Raków Čenstochová 2:0 (1:0)
Góly: 32. Massimo, 65. Khlan
